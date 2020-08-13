Çiftçiler Suriye'ye 4 yardım tırı gönderdi - BURSA İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Yardım Vakfı Bursa şubesi tarafından düzenlenen Öşür Kampanyası kapsamında Bursa'daki köylülerin yardımlarıyla Suriye'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere meyve ve un yüklü tırlar yola çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Yardım Vakfı Bursa şubesi tarafından düzenlenen Öşür Kampanyası kapsamında Bursa'daki köylülerin yardımlarıyla Suriye'deki mazlumlara ulaştırılmak üzere meyve ve un yüklü tırlar yola çıktı.

İHH Bursa Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana Bursalı çiftçilerin destekleriyle devam ettirilen Öşür Kampanyası kapsamında 50 ton un ve 22 ton meyveden oluşan 4 tır Suriye'ye gönderildi.

Yaşadıkları sel felaketine rağmen Kestel ilçesindeki Dudaklı köyü sakinleri de kampanyaya destek vererek Suriyeli mazlumları unutmadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, İHH'nın bir hayra öncülük etmesinden çok memnun olduğunu belirterek, kendilerinin de bu tarz organizasyonların her zaman destekçisi olduklarını kaydetti.

İHH Bursa Başkanı Hüseyin Kaptan ise 5 yıldır Öşür Kampanyası'nı sürdürdüklerini aktararak, "Kamplarda hiç meyve yememiş çocukların bulunduğunu biliyor ve her sene böyle bir çalışmayı yapmaya gayret ediyoruz. Sel felaketi yaşamasına rağmen desteklerini esirgemeyen Dudaklı köyüne ve bu kampanyada bizleri yalnız bırakmayan Kazıklı ve Serme köylerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Tırlar, selin hasar verdiği Dudaklı köyü meydanından dualarla Suriye'ye gönderildi.

30 bin 500 dönüm tarım arazisi hasar görmüştü

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Dudaklı, Narlıdere, Aksu ve Kayacık Mahallelerinde 21 Haziran'da etkili olan kuvvetli sağanak sele yol açmış, yollar su altında kalmış, çok sayıda araç selde sürüklenmişti.

Dudaklı Mahallesi'nde engelli Kader Akbaba'nın cesedine ulaşılmış, Kayacık Mahallesi'nde sel sularına kapılan Ahmet, Türkan, Medine, Nazime ve Derya Bilen'in cansız bedenleri bulunmuştu.

Bölgede 33 binada hasar oluşmuş, 30 bin 500 dönüm tarım arazisi zarar görmüştü.

Kaynak: AA