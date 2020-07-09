Çiftçiler davul çalıp oynayarak domuz nöbeti tutuyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çiftçiler davul çalıp oynayarak domuz nöbeti tutuyor

Çiftçiler davul çalıp oynayarak domuz nöbeti tutuyor Mersin'de sayıları her geçen gün artan domuzların ekili tarım arazilerindeki talanı, üreticileri mağdur ediyor Domuz avlanmasının yasak olmasından dolayı çiftçiler davul çalıp oynayarak, silah sıkarak domuzları ürkütmeye çalışıyorlar...

09.07.2020 10:51 | Son Güncelleme: 09.07.2020 10:58

Çiftçiler davul çalıp oynayarak domuz nöbeti tutuyor

Mersin'de sayıları her geçen gün artan domuzların ekili tarım arazilerindeki talanı, üreticileri mağdur ediyor

Domuz avlanmasının yasak olmasından dolayı çiftçiler davul çalıp oynayarak, silah sıkarak domuzları ürkütmeye çalışıyorlar

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde sayıları her geçen gün artan domuzların ekili tarım arazilerindeki talanı, üreticileri mağdur ediyor. Domuz avlanmasının yasak olmasından dolayı çiftçiler sabahlara kadar domuz nöbeti tutuyor. Kimi davul çalarak, kimi silah sıkarak ve kimi davul eşliğinde oyunlar oynayarak domuzları ürkütmeye çalışıyor

İlçeye 35 kilometre uzakta bulunan Alibeyli Mahallesinde ekili alanı talan eden domuzlar, mahalle sakinlerinin çeşitli nöbet tutmasına neden oldu.

Özellikle ayçiçeği ve üzüm bağlarını tercih eden domuz sürüleri çiftçileri canında bezdirdi.

Çiftçileri gece nöbete zorlayarak gecesini gündüzüne katan domuzlar, üreticinin zor ve umutla yetiştirdiği ürünleri yok ediyor.

Domuzların sayılarının her geçen gün arttığını söyleyen çiftçi Emrah Todu, zor günler yaşadıklarını söyledi. Domuz avının yasak olmasından dolayı daha da zorlandıklarını belirten Todu, "Geçim kaynağımız hayvancılık yanında ayçiçeği, buğday ve bağcılıkta var. Domuz denilen pis hayvan yüzünde mahsul kaldıramıyoruz. Gece sabahlara kadar teneke çalıyoruz, ışık tutuyoruz, bağırıyoruz, torpil patlatıyoruz. Ne bileyim her şeyi yapıyoruz. Sabaha kadar buradayız, 2 saat uykuyla günümüz geçiyoruz. 3-5 sene daha fazla türedi. Domuz avlanması yasak. Devletimizden biran önce çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Biran önce çözüm bulunmasını isteyen Alibeyli Mahallesi Dernek Başkanı Necat Çakır ise, "Bu akşam köyümüzdeki sorunlardan biri olan domuzla mücadele için geldik. Bayağı bir şikayet var. Ürünlerimiz mahvoldu" ifadesini kullandı.

Domuzları ürkütmek için davul çaldıklarını söyleyen Zeki Karagedik, "Köyümüz çiftçilik uğraştığında, buğday, ayçiçeği üzüm bağı olmasından dolayı domuzlardan çok rahatsız. Çok zarar veriyor. Çocuklarımızı rızkını heba ediyor. Bu yüzden yardım bekliyoruz. Domuzları ürkütmek için davul çalıyoruz, teneke çalıyoruz, tüfeğimiz ürkütmek amacıyla sıkıyoruz başka bir çözüm bulamıyoruz" şeklinde konuştu.

Canları sıkılan çiftçiler nöbet sırasında davul çalarak "Domuza gel domuza. Domuz bizi ne hale soktu" diyerek oyun oynadılar.

Çiftçiler davul çalıp oynayarak domuz nöbeti tutuyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü Ekonomi
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi Magazin
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı Dünya
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Yunan tarafı Türkiye'yi başka ülkelere şikayet ederek sonuç alamaz
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü
Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi
Serdar Ortaç'ın en komik anları! Makyaj filtresi yaparak şarkı söyledi
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Dolmabahçe'de hareketli anlar! Şüpheli kadın gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Bülent Turan Hüseyin Filiz Halife Hafter Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Hadise Cem Yılmaz Mabel Matiz
Spor Tamer Tuna Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli Fernando Muslera
Daha Fazla İzmir Temmuz Türk Lirası Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Çiftçiler davul çalıp oynayarak domuz nöbeti tutuyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 11:10:26. #1.14#
title