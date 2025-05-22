Tarih duyurusuyla birlikte diziden merak uyandıran, sıcacık ve eğlenceli atmosferi yansıtan yepyeni bir tanıtım da yayınlandı. Tanıtım, karakterlerin dinamik ilişkilerine derin bir bakış sunarken, dizinin hem romantik hem de renkli dünyasına kapı aralıyor. Peki, Çift Kişilik Oda yabancı diziden uyarlama mı, hangi diziden uyarlama?

ÇİFT KİŞİLİK ODA KONUSU NE?

Komedi türündeki "Çift Kişilik Oda"da; Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil'in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ÇİFT KİŞİLİK ODA YABANCI DİZİDENUYARLAMA MI?

"King the Land" dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak olan "Çift Kişilik Oda" konusu ile dikkatleri çekiyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sıradan hayatına veda ederek Lutesya Oteli'nin görkemli ve entrikalarla dolu dünyasına adım atan Nilüfer'in hayalleri, otelin gizemli varisi Kaan Tunca'nın beklenmedik gelişiyle altüst olur. Değerli bir mücevherin çalındığı büyük lansman gecesi, Nilüfer'i tüm şüphelerin odağında bırakır. Kaan'ın üvey ablası Sevil'le arasındaki güç savaşları, Kaan ile Nilüfer'i kaderlerini birleştirecek ortak bir maceraya sürükler.

ÇİFT KİŞİLİK ODA OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.