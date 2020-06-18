Cide'de uyarılara rağmen maske takmayan 13 kişiye ceza yazıldı Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, tüm uyarılara rağmen maskesini takmayan 13 kişiye cezai işlem uyguladıklarını belirterek, maskenin doğru şekilde takılması durumunda korona virüsten korunabilineceğini söyledi.

Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, tüm uyarılara rağmen maskesini takmayan 13 kişiye cezai işlem uyguladıklarını belirterek, maskenin doğru şekilde takılması durumunda korona virüsten korunabilineceğini söyledi.

Son günlerde vaka sayılarının artış göstermesi üzerine Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, maskenin doğru şekilde takılmasına yönelik uyarıda bulundu. Kaymakam Açıkgöz, vaka sayılarındaki artış sebebiyle; maske konusundaki denetimlerin arttığını ve tüm uyarılara rağmen maske takmamakta direnen 13 kişiye ceza yazıldığını ifade etti. Maskeyi doğru kullanmanın önemine dikkat çeken Kaymakam Açıkgöz, minibüslerde maske takılmasından şoförlerin sorumlu olduğunu ve denetimler esnasında hem yolcuya hem şoföre cezai işlem uygulandığını kaydetti.

Kastamonu'daki vaka sayısındaki artışın Cide'de de yaşanmaması adına tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Kaymakam Açıkgöz, sivil ekipler başta olmak üzere kolluk görevlilerinin denetimlerinin artacağını ifade etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA