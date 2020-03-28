Cide'de ayı büyükbaş hayvanı telef etti
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Mustafa Bağ, Kastamonu, Cide, 3. Sayfa

Cide'de ayı büyükbaş hayvanı telef etti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ayı tarafından saldırıya uğrayan büyükbaş bir hayvan telef oldu.

28.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:24
Cide'de ayı büyükbaş hayvanı telef etti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ayı tarafından saldırıya uğrayan büyükbaş bir hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cide'ye bağlı Kuşçu köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan 38 yaşındaki Mustafa Bağ'a ait büyük baş bir hayvan ayı tarafından telef edilirken bir hayvanda hafif yaralı olarak kurtuldu. Hayvanlarını otlamak için meraya bırakan Bağ, almak için geri geldiğinde 2 hayvanını bıraktığı yerde bulamadı. Bir gün boyunca kayıp hayvanlarını her yerde arayan Mustafa Bağ, hayvanlarını köy sahiline yakın dere kenarında birini telef olmuş birini ise hafif yaralı olarak buldu. Yaralı bulduğu diğer hayvanında ayı tarafından tırmık izleri olduğunu söyleyen Mustafa Bağ, yetkililerin bu konuda yardımcı olmasını istedi.

"Ayılardan şikayetçiyim"

Bölgede çok fazla ayının olduğunu söyleyen Mustafa Bağ, "Ayıların başka köylülerinin de hayvanları ve arılarına sürekli olarak zarar verdiğini" belirtti.

Durumu Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdiğini söyleyen Bağ, "Benim bulunduğum yerde çok fazla ayı görüyoruz. Hayvanımın telef olduğu yerde taze ayı izlerine de rastladık. Ayılara zarar vermek suç ve büyük cezası var. Biz zaten ayılara zarar vermiyoruz ama ayılar gelip bizim hayvanımıza ve arılarımıza sürekli zarar veriyor. Telef olan hayvanımın 10 bin Lira değerinde ve bunun için Milli Parklar Müdürlüğünü arayıp yardım istediğimde, bu konuda yapacak bir şeyleri olmadıklarını söylediler. Ama biz ayıya zarar versek gelip hemen ceza kesiyorlar. Burada tüm köylülerimiz bu konudan şikayetçi. Yani ben direk olarak ayılardan şikayetçiyim. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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