Annelerinin bir adamla evleneceğini duyan üç kardeş baştan buna karşı çıkarlar. Ancak zamanla cici babalarını kabullenirler ardından olaylar gelişir. Peki, Cici Babam filmi nerede çekildi? Cici Babam ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim?

Cici Babam filmi nerede çekildi? Cici Babam ne zaman çekilmiştir, oyuncuları kim? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Televizyonların sinema kuşağında yer alan Cici Babam filminin oyuncu kadrosunda tanıdık isimleri de görüyoruz.

CİCİ BABAM KONUSU

Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Cici Baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahanın hiç durmayacağı bir serüvene davet ediyor.

CİCİ BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cici Babam filminin büyük bölümü Ege Bölgesi'nde çekildi. Film, Muğla'nın Köyceğiz başta olmak üzere çeşitli ilçelerinden görüntüleri içeriyor.

CİCİ BABAM OYUNCULARI

Cici Babam oyuncuları arasında Onur Atilla, Özgün Aydın ve Mahir İpek gibi isimler yer alıyor. Ayrıca oyuncu kadrosunda, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Derya Karadaş, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Aslı İnandık, Alper Kul, Yasemin Çonka, Meltem Yılmazkaya, Burak Topaloğlu, İrem Sak, Defne Yalnız, Kuvvet Yurdakul, Ayhan Sicimoğlu ve Kayhan Yıldızoğlu yer alıyor.

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