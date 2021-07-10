Çiçek sevdası, Semih amcaya yarım asırdır hayat veriyor

Hatay'da yaşayan 85 yaşındaki Semih Asker, yarım asırdır uğraştığı çiçekçilik mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor.

Hatay'da yaşayan 85 yaşındaki Semih Asker, yarım asırdır uğraştığı çiçekçilik mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor. İlerleyen yaşına rağmen çalışmaya devam eden Semih Asker, "Boş duramıyorum, yıllardır çiçeklerle bir arada olmaktan mutlu oluyorum" dedi.

Hatay'da yaşayan 85 yaşındaki Semih Asker, yarım asırdır uğraştığı çiçekçilik mesleğini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiriyor. Her sabah erkenden Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan işyerini açan Asker, bölgenin en eski çiçekçilerinden. Herkesin "Çiçekçi Amcası" Semih Asker, her gün onlarca buket çiçeği müşterileri için hazırlıyor.

Çiçeklerle uğraştığı için dinç kaldığını ifade eden Semih Asker, "Bu benim sevdalı işim. Benim iş yerim Anadolu'nun ilk aydınlatılmış caddesi üzerinde bulunuyor. Çiçekçi mesleğinde sevgi de hüzün de bir arada. Yeri geliyor cenazelere çelenk gönderiyoruz, yeri geliyor düğünlere çiçek gönderiyoruz. Bunun yanında sevgililer günü, babalar günü ve anneler günü var" dedi.

Semih Asker, çiçekçilik mesleğini büyük bir zevkle yaptığını vurgulayarak, "Bu şekilde hayat devam ediyor. Ben ilçemizin en kıdemli ve eski çiçekçilerinden biriyim. Bu mesleği şimdiye kadar devam ettiriyorum. Çevremdeki vatandaşlar beni çok seviyorlar ve sayıyorlar. 2 çocuğum gurbette. Kızımla beraber yaşıyorum. Eşim 2014 yılında vefat etti. Bu mesleği zevkle yapıyorum. Bütün çiçeklerin dili var. Gül sevgiyi ve aşkı anlatıyor. Bu meslekte yıllarca çalıştığım için çok işçi yetiştirdim. Yetiştirdiğim çoğu insan kendine iş yeri açtılar. İyi bir şekilde çalışıyorlar, herhangi bir sıkıntıda bana gelirler. Benim onlara ihtiyaç duyduğumda da sağ olsunlar yardıma gelirler. Son iki yıldır pandemi yüzünden işçi çalıştıramıyoruz. Çiçek ve çelenk göndereceğimiz ne bir düğün ne de bir cenaze kaldı. Vatandaşlarımız sadece özel günlerde çiçekleri gelerek alıyorlar. Sadece özel günlerde az da olsa iş yapabiliyoruz. Onun dışında iş olmuyor. En çok gül satılıyor. Bunun yanında saksı çiçeklerinden orkide satılıyor. Hayatta kaldığım müddetçe bu mesleği yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı