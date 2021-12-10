Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, dün akşam Boğaz Köprüsü'nün ortasında sevgilisi Thor Saevarsson'dan evlilik teklifi aldı. Köprü üstünde romantik anlar yaşanırken polis ekipleri devreye girerek genç çifti uyardı. İri tektaşıyla göz kamaştıran oyuncu "Çok mutluyum, hala şoktayım" dedi.Çiçek Deniz kimdir? Çiçek Deniz kaç yaşında?

ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Şubat 1995

Kaç yaşında: 26 yaşında

Nereli: Sivas

Boy: 1,77 m

28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek'tir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. 17 yaşındayken Liseler Arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü aldı. Ege Üniversitesinde turizm rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır.

Oyuncu, on beş yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.[2015 yılında Miami'de düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti.

İlk rolü 2015'te Star TV'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisindeki "Ebru" karakteridir. Dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Alperen Duymaz, Beste Kökdemir, Büşra Develi, Burak Deniz ile birlikte oynadı. Fakat dizi, düşük reytinglerden dolayı 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonra final yapmıştır.

2015 yılında yayınlanan "Güneşin Kızları" dizisine dâhil oldu. Dizinin başrollerinde Evrim Alasya, Emre Kınay, Hande Erçel, Burcu Özberk, Berk Atan ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği "Güneşin Kızları" dizisinde "Elif" karakterine hayat verdi.

Ağustos 2016'da başlayıp Haziran 2017'de yayından kaldırılan "Bodrum Masalı" adlı dizide başrol oynadı.[9] Dizinin diğer başrollerinde ise Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Alperen Duymaz ve Hilmi Cem İntepe paylaşmaktadır. Show TV'de yayımlanan Çukur adlı dizide Aras Bulut İynemli ile iki sezon boyunca başrolü paylaşmı?tır. 2016 yılında Pantene Altın Kelebek'te "Yıldızı Parlayan Ödülü"ne layık görülmüştür. 2018 yılında Avon'un ruj reklamında yer almıştır.

2020 yılında dijital içerik platformu olan Blu TV`de yayınlanan Yarım Kalan Aşklar dizisinde "Elif Urazoğlu" karakteriyle başrol oynamıştır. Dizinin kadrosunda Burak Deniz, Tolga Sarıtaş, Cem Davran, Esra Ruşan yer almaktadır.

5 Kasım 2020`de Show TV`de yayına başlayan ve 1 sezon devam edip 27 Mayıs 2021'de 28. bölümüyle final yapan Alev Alev dizisinde üç başrolden biri olan "Rüya Yıldırımlar" karakterine hayat vermiştir. Dizinin diğer kadın başrolleri Demet Evgar ve Hazar Ergüçlü iken erkek başroller Cihangir Ceyhan, Cem Bender ve Berkay Ateş`tir.

2021 yılında Magnum ve La Casa de Papel işbirliğiyle gerçekleşen dondurma reklamında yer almaktadır.

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