17.08.2019 13:20

Çiçek alan Zambiyalı genç kıza gönlünü kaptırdı

Karabük'te, Faruk Ceylan(27) iş yerine çiçek almak için geldikten sonra beğendiği ve daha sonra sosyal medyadan tanıştığı Zambiyalı Nicole Mkandawıre'le(25) Türk usulü muhteşem bir düğünle evlendi.

Kentte çiçekçilik yapan Faruk Ceylan, iş yerine çiçek almaya gelen Karabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Zambiyalı Nicole Mkandawıre'ye aşık oldu. Nicole, Faruk Ceylan'ın konuşma isteğini kabul etmeyerek iş yerinden ayrıldı. İstanbul'a yerleşen Faruk Ceylan, daha sonra sosyal medyadan bulduğu Nicole Mkandawıre ile görüşmeye başladı. Faruk Ceylan, okuldan mezun olan Nicole Mkandawıre ile nikah kıydı. Ceylan çifti düğün salonunda yapılan muhteşem bir düğünle dünya evine girdi. Nicole Mkandawıre yakınları sık sık solistten ülkelerinde çalınan parçaları istekte bulundu. Oyun havaları ile oynandı, Zambiya şarkılarıyla dans edildi. Gecenin geç saatlerine kadar düğün sonunda çift daha sonra gelin arabasıyla İstanbul'a hareket etti.

Sadık Ceylan gelini için, 'Çok sevindim, çok iyi bir insan. Kızımız Türkçe biliyor. Anlaşabileceğiz. Annesi İngilizce öğretmeni. Kızıyla anlaşacağız.ö dedi.

İLK DUYDUĞUMDA ŞOK OLDUM

Melahat Ceylan ise, ??İlk duyduğumda şok oldum. Acaba nasıl olur dedim. Yabancılarım dedim. Ama onu tanıdıkça onu sevmeye başladım. Çok iyi birisi, saygılı. Bize devamlı anne ve baba diyor. Bize güzel davranıyor. Mutluyuz. İnşallah ömür boyu böyle gider. Güzel bir yuva olur ömür boyu.ö diye konuştu.

Kaynak: DHA