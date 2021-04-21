Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde salgına rağmen gelen müşteriler turizmcilerin yüzünü güldürdü
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Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde salgına rağmen gelen müşteriler turizmcilerin yüzünü güldürdü

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kristal karı, sarıçam ormanları, uzun ve güvenli pistleriyle kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, kış sezonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 92 bin 644 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Kristal karı, sarıçam ormanları, uzun ve güvenli pistleriyle kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi, kış sezonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 92 bin 644 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

İl merkezine 54, Sarıkamış ilçesine ise 2 kilometre uzaklıktaki, 2 bin 830 yatak kapasiteli ikisi 5, üçü 4 yıldızlı yedi otel ile çok sayıda apart ev bulunan kayak merkezinde sezon neredeyse nisan sonunda bitti.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistleri cezbeden 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'de bu yılki kış 92 bin 644 turisti ağırlayan kentteki turizmciler, salgına rağmen dolu geçirdikleri sezonu karlı tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor.

"Pandemiden dolayı 'kimse gelmeyecek' diye düşünmüştük"

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Saraçoğlu, AA muhabirine, bir kayak sezonunu da sağlıklı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

İkinci etap pistlerde hala kayak yapılabildiğini ifade eden Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Ramazan ayındayız ve nisanın son günlerini yaşıyoruz. Bun nedenle kayak sezonunu kapattık. Bu sene pandemiden dolayı 'kimse gelmeyecek' diye düşünüyorduk. Hatta ocak ayının ortalarına kadar böyle bir durum vardı. Sömestir tatilinde süper bir dolulukla başladık ve Sarıkamış'a çok büyük bir rağbet oldu." dedi.

Saraçoğlu, sezon sürecinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm önlemlerin alındığını ve kayak merkezinde herhangi bir vakaya rastlanılmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Doluluk oranları yüzde 80-90'ları buldu, güzel bir sezon geçti. Pandemi önlemleri alındı ve hiçbir vakaya rastlanmadı. Gerek personel, gerekse gelen misafirlerde vaka görülmedi. Çok sağlıklı bir şekilde sezonu atlattık. Tabii bu işin en sevindirici tarafı çünkü sağlık her şeyden önemli. Önümüzdeki sezonu bekliyoruz. Pandemisiz bir süreç olması çok çok iyi olacak. Herkes normal hayata geçmek istiyor, inşallah kısa sürede olur."

"Doluluk oranımız yüzde 85-90'ı aştı"

Kayak merkezinde hizmet veren otellerden birinin genel müdürü Namık Kemal Taş da kazasız belasız bir sezonu geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Güzel bir sezon geçirdiklerini dile getiren Taş, "Pandemi dönemi olmasına rağmen, umduğumuzdan daha iyi bir şekilde konaklamamız oldu, doluluk oranımız yüzde 85-90'ı aştı. Pandemi nedeniyle gereken tüm tedbirlerimizi aldık ve çok şükür vaka çıkmadı. Halen misafirlerimiz 'kayak merkezinde kar var mı' diye soruyor." diye konuştu.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde salgına rağmen gelen müşteriler turizmcilerin yüzünü güldürdü
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde salgına rağmen gelen müşteriler turizmcilerin yüzünü güldürdü
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde salgına rağmen gelen müşteriler turizmcilerin yüzünü güldürdü
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde salgına rağmen gelen müşteriler turizmcilerin yüzünü güldürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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