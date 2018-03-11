Cıbıltepe'de Mart Ayında Kayak Keyfi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yoğunluk sürüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aralıklarla devam eden kar yağışının ardından 2 bin 634 metre rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki pistlerde kar kalınlığı 80 santimetre ölçüldü. Son yağan karla otellerde doluluk oranı yüzde 80'lere çıktı.

Kristal karı, sarıçam ormanları ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin gözde yeri Cıbıltepe'ye gelenler kayak, snowboard ve kızakla kayarak karın keyfini doyasıya yaşadı.

Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mart ayında yağan karın sezonu uzattığını ve turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Bu sene kış sezonunun çok iyi geçtiğini belirten Taş, "Yaklaşık 4 aydır devam eden kış turizminde gerek kayak merkezinde gerekse ilçede, bütün otellerde doluluk oranı yüzde 100'lere ulaşmıştı. Şimdi de aynı şekilde devam ediyor." dedi.

Sarıçamlar arasında kristal karın özelliğinin bozulmadığını ifade eden Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok kayak merkezinde kar kalitesi ve yüksekliğinin düşmesine rağmen Sarıkamış'taki kayak merkezimiz devamlılığını korumaktadır. Tahminimiz mart sonuna kadar sezonumuz devam edecektir. Nisanın ilk haftasına kadar da intikal edebilir ama son yağan karla yeniden pistler kayakseverlerle buluştu."

Taş, yerli ve yabancı turistlerin Sarıkamış'a gelmeye devam ettiğini kaydederek, "Son yağan karla otellerimizde doluluk oranı yüzde 80 civarındadır. Tabii ki Alpler'de ve Sarıkamış'ta bulunan kristal kar, sarıçam ormanları arasında özelliği bozulmadan uzun süre kalıyor. Bu da kayakseverlerin uzun süre kayak yapmasına imkan sağlıyor." diye konuştu.

"Mükemmel bir manzarada kayak yapıyoruz"

Ankara'dan gelen Haluk Yavuz da her yıl kayak için Sarıkamış'a geldiklerini belirterek, "Burası eşi benzeri olmayan bir yer. Şu anda mükemmel bir manzarada kayak yapıyoruz. Kayak tutkunlarının buralara gelmesi lazım. Kristal kar üzerinde şahane bir kayak keyfi yaşıyoruz. İnşallah mart sonuna kadar bu keyif devam eder." dedi.

Kemal Şen ise son yağan karla pistlerin mükemmel olduğunu, kayak keyfi yaşamak isteyenlerin Sarıkamış'a gelmesi gerektiğini söyledi.

Kartpostallık görüntülerin oluştuğu sarıçam ormanlarında bazıları mangal yakarak hafta sonunun tadını çıkardı.

Kayak merkezinde bilgisayar donanımlı, saatte bin 200 kişi kapasiteli 4 telesiyej ile sarıçamlar arasında toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 8 slalom ve 1 snowboard olmak üzere 9 pist hizmet veriyor.