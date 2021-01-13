CIA, UFO'larla ilgili elindeki tüm belgeleri kamuya açtığını açıkladı
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BBC

CIA, UFO'larla ilgili elindeki tüm belgeleri kamuya açtığını açıkladı

13.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:39

Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldı.

Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü'nün (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldı.

John Greenewald tarafından yönetilen The Black Vault isimli web sitesi, hükümetin UFO'lar (tanımlanamayan uçan objeler) için belgelediği UAP (tanımlanamyan hava olayları) belgelerini yayımladı. Tüm bu belgelere The Black Vaults'un web sitesinden .

Greenewald, Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında CIA de dahil olmak üzere birden fazla kurumdan aldığı binlerce dosyayı elle tarayarak 2,2 milyonluk sayfalık arşivi The Black Vault'a yükledi.

Bilgi özgürlüğü aktivisti Greenewald, dosyaları alabilmek adına hükümete 10 binden fazla FOIA talebinde bulunduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin Amerikan Vice News sitesinin teknoloji eki Motherboard'a bir e-mail atan Greenewald, "CIA'in yayımladığı UFO kayıtlarını almak için yıllarca savaştım" dedi.

Gösterdiği çabayı diş çekmeye benzeten Greenewald, "Bunu başarabilmek adına onlarla birlikte dolaştım ve en nihayetinde oldu. İçinde birkaç bin dosyanın yer aldığı büyük bir kutuyu teslim aldım" diye konuştu.

CIA, teşkilatın elindeki tüm belgeleri kamuya açtığını açıkladı. Ancak The Black Vault bunu doğrulamanın bir yolu olmadığını vurguluyor.





Greenewald, CIA'in kayıtlarının TIF (Tag Image File Format) adındaki bir görsel formatıyla sunduğunu ve bu da dökümanlar içerisinde arama yapmayı çok zorlaştırdığını söyledi.

Greenewald'un aktardığına göre belgeler ilk 24 saat içerisinde binlerce kez indirildi.

Arşivde Rusya'da yaşanan 'muhteşem patlama' da dahil pek çok ilginç belge var.

Belgelerin bazıları oldukça netken bazıları ise okunamayacak durumda. Greenewald'a göre arşivin en enteresan belgelerinden birisi, 1970'lerde Bilim ve Teknoloji Müdür Yardımcısı'na elden teslim edilen nesneyle ilgili olduğunu söylüyor.

The Black Vault'un Twitter hesabında yapılan bir paylaşıma göre, müdür yardımcısı, konuyla bizzat ilgileneceğini söylüyor ve ardından da bazı tavsiyeler veriyor. Ancak bu tavsiyeler ise gizli tutuluyor.

FOIA yasalarına göre sınıflandırılan ilk UFO bilgileri 1970'lerde ve 1980'lerin başında geldi. Bundan sonra Greenewald, dünya dışı olaylarla ilgili olarak hükümetten bilgi almanın son derece zor olduğunu söyledi.

Columbia Journalism Review'e demeç veren Greenewald, FOIA taleplerine oldukça düşkün biri olduğunu söyledi.

Motherboard, CIA'e konu hakkındaki bulundukları görüşme talebine yanıt alamadıklarını açıkladı.

CIA, UFO'larla ilgili elindeki tüm belgeleri kamuya açtığını açıkladı
CIA, UFO'larla ilgili elindeki tüm belgeleri kamuya açtığını açıkladı
CIA, UFO'larla ilgili elindeki tüm belgeleri kamuya açtığını açıkladı
CIA, UFO'larla ilgili elindeki tüm belgeleri kamuya açtığını açıkladı
BBC
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