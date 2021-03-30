CHZ coin yorum: Chiliz (CHZ), henüz yükseliş eğiliminde değil

Chiliz (CHZ) oluşturulan ilk ölçeklenebilir uygulama etkileşimi sağlayarak, spor ve eğlence platformu için dijital bir para birimi olması ve anketlerde dünyanın fanlar satın almak ve Jeton kulüpleri ve futbol takımlarını ticaret yapabilirsiniz fanlar, yanı sıra oyu ödüllendiriyor. CHZ coin yorum: Chiliz (CHZ), henüz yükseliş eğiliminde değil

Kripto meraklılarının ve tüccarların Taraftar Tokenlarını speküle etmelerine ve ticaret yapmalarına izin veren dünyanın ilk spor kripto para borsası Chiliz'dir (CHZ). Günlük deneyimleri yükseltmek için çabalayan Chiliz, spor ve eğlence kuruluşlarına izleyicileriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olacak blockchain tabanlı araçlar sağlamaktan gurur duyuyor. Ayrıca spor hayranları etkileşim platformuyla da ünlüdür.Socios.com.

CHİLİZ (CHZ) COİN YORUM:

Chiliz fiyat ticareti, 21 günlük basit hareketli ortalama (SMA) boyunca istikrarlı bir şekilde.

27 Mart'taki azalan kanal patlaması, boğalardan mahkumiyetten yoksundu.

Mevcut fiyat aralığı tutmazsa kayda değer bir dezavantaj bekliyor.

Chiliz fiyatı, 12 Mart'a kadar% 1700 kazançla inanılmaz bir ayda kilitlendi. Ayın ikinci yarısında, altcoin en son en düşük seviyesinde% 52 düzeltme yaptı. Kripto para birimlerinde ticaretin, benzersiz bir disiplin ve tarihsel emsal analizine dayalı net kar hedefleri gerektirdiğini hatırlatmak isteriz . Yine de, CHZ'nin ormanın dışında olmadığı ve yenilenen satışın daha geniş pazara ulaşması durumunda düşüşteki duraklamanın kırılgan olabileceği iddia edilebilir.

Chiliz fiyatı, yükseliş teknik katalizörüne yanıt vermiyor

12 Mart'ın en yüksek seviyesinden 27 Mart'a kadar, CHZ, fiyatın çoğu zaman orta çizgiyi tutmasıyla, alçalan bir kanal içinde düştü. Kanalın 27 Mart'taki patlamasından bu yana, kripto para birimi alıcıların ilgisini çekmedi. Bunun yerine, 21 günlük SMA boyunca yetersiz hacimde sürüklendi. Sonuç olarak, fiyat hareketi kısa vadeli görünümü uzlaştırmadı ve riski aşağıya doğru eğmeye devam ediyor.

Yukarıda belirtildiği gibi, 21 günlük SMA 0.523 $ 'dan oyunda ve Mart ayındaki 0.236 Fibonacci geri çekilme seviyesi, 0.464 $' ın hemen altında olduğu için fiyat alanını güçlendiriyor. Bundan sonra, 50 günlük SMA 0.225 $ 'dır ve 0.304 $' lık 0.382 geri çekilme seviyesi düşüşü durdurmazsa, bugünün fiyatından% 50'lik muazzam bir düşüşü temsil eder.

Yükseliş ruhları, günlük kapanışta 0,559 $ 'ın üzerine dönebilir ve 0,618 Fibonacci düzelmesine giden yolu 0,693 $' dan açabilir. Geri çekilme seviyesi, 15 Mart'ın en yüksek seviyesi olan 0.700 $ 'a ve 19 Mart'ın yükseği 0.712 $' a oldukça benziyor ve meydan okuyan bir direnç seviyesi olduğunu kanıtlayacak .