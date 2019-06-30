Chrome OS'a Birden Fazla Masaüstü Oluşturma İmkanı Veren Bir Yenilik Geldi

Windows, macOS ve birçok Linux dağıtımında bulunan "Sanal Masaüstü" özelliği, cihazınızda birden fazla masaüstü oluşturmanıza imkân sağlıyor. Chrome OS'un en büyük eksikliklerinden biri ise bu özelliğin olmamasıydı. Şimdi ise Google, Chrome OS için Virtual Desks adlı sanal masaüstü özelliğini duyurdu ve özelliği beta kullanıcıları için kullanıma sundu.

Chrome OS 77 ile birlikte gelecek olan Virtual Desks özelliği, aynı diğer işletim sistemlerinde olduğu gibi birden fazla masaüstü oluşturma amacıyla geliştirildi. Böylece Chromebook kullanıcıları bir özelliğe daha kavuşmuş oldu.

Ayrıca Google, yakın zamanda Virtual Desks özelliği için yeni klavye kısayollarını da kullanıma açacağını duyurdu. Bu kısayollar ise şu şekilde:

Yeni masaüstü oluşturma: Ctrl+Search + =



Oluşturulan masaüstünü silme: Ctrl+Search + –



Mevcut masaüstünün sağ tarafında yer alan masaüstüne geçiş yapma (varsa): Ctrl+Search + ]



Mevcut masaüstünün sol tarafında yer alan masaüstüne geçiş yapma (varsa): Ctrl+Search + [



Açık olan pencereyi sağdaki masaüstüne kaydırma (varsa): Ctrl+Search+Shift+]



Açık olan pencereyi soldaki masaüstüne kaydırma (varsa): Ctrl+Search+Shift+[

Windows ve macOS kullanıcılarının büyük bir kısmının bu özelliği aktif bir biçimde kullandığı düşünüldüğünde, Chrome OS için yayınlanan Virtual Desks özelliği, birçok Chromebook kullanıcısını mutlu edecek gibi görünüyor. Chromebook'lar ülkemizde pek yaygın olmasalar da ABD'de uygun fiyatları sebebiyle hızlı bir yükseliş içerisindeler.