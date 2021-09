Chris Pratt, Super Mario Bros'un yeni animasyonunda yer alıyor

Pek çok filmde rol alan başarılı oyuncu Chris Pratt, Nintendo'nun "Despicable Me"yi yapan stüdyo Illumination ile üzerinde çalıştığı animasyonda Mario rolünde seslendirme yapıyor. Mario'nun kardeşi Luigi'yi ise Charlie Day seslendirecek.

Super Mario, ilk olarak 1981 yapımı Donkey Kong'da baş karakter olarak ortaya çıktı ve ilk olarak 1985'te Super Mario Bros adıyla kendi oyununa sahip oldu. Oyunun amacı, İtalyan tesisatçı Mario ve onun uzun kardeşi Luigi'nin, Prenses Peach'i kötü adam Bowser'dan kurtarma arayışını tamamlamaktı.

Dünyanın en büyük oyun konsollarından olan Nintendo, oluşturduğu etkinlik sırasında oyun dünyasının efsanelerinden olan Super Mario animasyonunun 21 Aralık 2022 tarihinde çıkacağını açıkladı. Super Mario'nun ilk filmi 1993'te yayınlanmıştı fakat eleştirmenler tarafından çok fazla övgü almadı. Filmin yapımcısı Christopher Meledandri bu filmden oldukça ümitli olduğunu belirtti.

RÜYALAR GERÇEK OLUYOR

Animasyon olarak vizyona girecek Super Mario filminin detayları da belli olmaya başlarken, Chris Pratt, İtalyan tesisatçı Mario'nun seslendirmeni olduğunu söyleyerek rüyalarının gerçekleştiğini belirtti.

CHRIS PRATT BAŞROLÜ ÜSTLENDİ

Önümüzdeki yılın Aralık ayında vizyona girecek Super Mario Bros animasyonunun oyuncu kadrosu bir hayli heyecan verici. Merakla beklenen yapımın başrolünü Guardians Of the Galaxy'nin yıldızı Chris Pratt üstlendi. Ayrıca The Queen's Gambit dizisinin başrolü Anya Taylor-Joy, Black Jack, Charlie Day, Keegan-Micheal Key ve Seth Rogen gibi isimler de Super Mario Bros animasyonunda yer alacak.

HİÇBİR FİLMDE OLMADIĞI KADAR HAYAT VERİLECEK

Filmin yapımcısı Chris Meledandri, "Mario ve Luigi, tüm popüler kültürün en sevilen kahramanlarından ikisidir." sözleriyle bu karakterlere daha önce çektikleri hiçbir filmde olmadığı kadar hayat vermek istediğini belirtti.

