Chris Pratt, Super Mario Bros'un yeni animasyonunda yer alıyor - Haberler
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Chris Pratt, Super Mario Bros'un yeni animasyonunda yer alıyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Chris Pratt, Super Mario Bros'un yeni animasyonunda yer alıyor

Nintendo, 2022 yılının sonunda bir dönemin favori oyunları arasında yer alan Super Mario'nun animasyonunu çıkartacağını duyurdu. Mario karakterini seslendirecek isim çok merak edilirken, bugün bir açıklama geldi. Moneyball, Zero Dark Thirty, Galaksi'nin Koruyucuları, Avengers, The Five-Year Engagement ve Delivery Man gibi sinema filmlerinde de rol alan Chris Pratt'in Mario karakterini seslendireceği belirtildi.

Pek çok filmde rol alan başarılı oyuncu Chris Pratt, Nintendo'nun "Despicable Me"yi yapan stüdyo Illumination ile üzerinde çalıştığı animasyonda Mario rolünde seslendirme yapıyor. Mario'nun kardeşi Luigi'yi ise Charlie Day seslendirecek.

Super Mario, ilk olarak 1981 yapımı Donkey Kong'da baş karakter olarak ortaya çıktı ve ilk olarak 1985'te Super Mario Bros adıyla kendi oyununa sahip oldu. Oyunun amacı, İtalyan tesisatçı Mario ve onun uzun kardeşi Luigi'nin, Prenses Peach'i kötü adam Bowser'dan kurtarma arayışını tamamlamaktı.

Dünyanın en büyük oyun konsollarından olan Nintendo, oluşturduğu etkinlik sırasında oyun dünyasının efsanelerinden olan Super Mario animasyonunun 21 Aralık 2022 tarihinde çıkacağını açıkladı. Super Mario'nun ilk filmi 1993'te yayınlanmıştı fakat eleştirmenler tarafından çok fazla övgü almadı. Filmin yapımcısı Christopher Meledandri bu filmden oldukça ümitli olduğunu belirtti.

Animasyon olarak vizyona girecek Super Mario filminin detayları da belli olmaya başlarken, Chris Pratt, İtalyan tesisatçı Mario'nun seslendirmeni olduğunu söyleyerek rüyalarının gerçekleştiğini belirtti.

Chris Pratt, Super Mario Bros'un yeni animasyonunda yer alıyor

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Önümüzdeki yılın Aralık ayında vizyona girecek Super Mario Bros animasyonunun oyuncu kadrosu bir hayli heyecan verici. Merakla beklenen yapımın başrolünü Guardians Of the Galaxy'nin yıldızı Chris Pratt üstlendi. Ayrıca The Queen's Gambit dizisinin başrolü Anya Taylor-Joy, Black Jack, Charlie Day, Keegan-Micheal Key ve Seth Rogen gibi isimler de Super Mario Bros animasyonunda yer alacak.

Filmin yapımcısı Chris Meledandri, "Mario ve Luigi, tüm popüler kültürün en sevilen kahramanlarından ikisidir." sözleriyle bu karakterlere daha önce çektikleri hiçbir filmde olmadığı kadar hayat vermek istediğini belirtti.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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