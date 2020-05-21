CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım'ın görüntüleri ortaya çıktı CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım'ın görüntüleri ortaya çıktı CHP'nin Gençlik Kolu Başkanı meğer polise 'terörist' diyerek saldırmış Vatandaşlara hizmet götürmekten başka bir gayesi olmayan Vefa Sosyal Destek grubuna saldıran CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren...

CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Yıldırım'ın görüntüleri ortaya çıktı

CHP'nin Gençlik Kolu Başkanı meğer polise 'terörist' diyerek saldırmış

ADANA - Vatandaşlara hizmet götürmekten başka bir gayesi olmayan Vefa Sosyal Destek grubuna saldıran CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın görüntüleri ortaya çıktı. Yıldırım'ın görüntülerde polise terörist diyerek saldırdığı ortaya çıktı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermek içi oluşturulan Vefa sosyal destek grupları gece gündüz demeden bütün engellemelere rağmen ihtiyaçları gidermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Van'da ihtiyaç sahiplerin yardım götüren vefa sosyal destek grubuna PKK'lı hainlerce gerçekleştirilen saldırıda bir belediye çalışanı ve bir vatandaş şehit olmuştu. Olayın acısı daha tazeyken bu kez de Adana Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, amaçları sadece yardım götürmek olan vefa destek grubuna çirkin saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıya sessiz kalan CHP, üyesi saldırganı aklama peşinde

Vefa sosyal destek grubuna yapılan bu çirkin saldırıya karşı hala bir kınama, özür mesajı yayınlamayarak sessiz kalan CHP üst yönetimi,her fırsatta Yıldırım'ı aklamak için çaba sarfetmeye devam ediyor.

CHP'li vekil Barış Yarkadaş kendi yandaş ajanslarının sansürlemiş olduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak "ANKA, gerçeği ortaya çıkardı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'PKK' benzetmesi yüzünden tutuklanan CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım'ın VEFA Destek Grubu üyeleriyle yaşadığı tartışmanın görüntüsü. Arkadaşımıza annesinin yanında silah çekiliyor"

Yarkadaş'ın paylaştığı görüntülerin devamında ise açıkça kaymakama ve polise terörist dediği görülüyorken, bu kısımları keserek, montaj yaparak saldırıyı kınamak yerine aklamaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerin devamında polise açıkça terörist diyen Yıldırım'ın bu görüntüleri üzerine CHP'liler ne diyeceği merakla bekleniyor.

Kaynak: İHA