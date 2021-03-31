CHP Yozgat Milletvekili Keven, Boğazlıyan'da esnafı ziyaret etti

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Boğazlıyan ilçesinde esnafı ziyaret etti.

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Boğazlıyan ilçesinde esnafı ziyaret etti.

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Ahmet Peker ve partililer ile bir araya gelen Keven, çalışmalar ve ilçesin sorunları hakkında bilgi aldı. Muhtarlarla da bir araya gelen Keven, sorun ve beklentileri dinleyip not aldı.

Keven AA muhabirine, Boğazlıyan'da partililer ve vatandaşlarla buluşmaktan mutlu olduğunu söyledi.

CHP'nin Türkiye'nin kurucu partisi olduğunu ifade eden Keven, "Biz vatandaşa siyaset yapmaya gelmedik. Onların sorunlarını öğrenmeye geldik. Örgütlerimizi ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Yozgat'ımızın ilçelerini beldelerini ve köylerini yerinde ziyaret ederek, sorunları dinleyeceğiz. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde vatandaşın çektiği sıkıntı ve beklentileri not alacağız. CHP Türkiye'nin kurucu partisidir. 2023'te iktidar olmak için birlik ve beraberliğimizi sürdürmeliyiz." dedi.

Keven, daha sonra şehit ailelerini ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Tarikçi