CHP Yozgat İl Başkanlığı'nda Abdullah Yaşar güven tazeledi
CHP Yozgat 37. Olağan İl Kongresi'nde mevcut il başkanı Abdullah Yaşar yeniden başkan seçildi.
CHP Yozgat 37. Olağan İl Kongresi'nde mevcut il başkanı Abdullah Yaşar yeniden başkan seçildi.
Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, divan başkanlığını CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu yaptı.
Kongrede, tek aday olan Yaşar, 118 delegenin oyunun tamamını alıp yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.