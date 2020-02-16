CHP Yozgat İl Başkanlığı'nda Abdullah Yaşar güven tazeledi
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CHP Yozgat İl Başkanlığı'nda Abdullah Yaşar güven tazeledi

CHP Yozgat 37. Olağan İl Kongresi'nde mevcut il başkanı Abdullah Yaşar yeniden başkan seçildi.

16.02.2020 17:50 | Son Güncelleme: 16.02.2020 17:56
CHP Yozgat İl Başkanlığı'nda Abdullah Yaşar güven tazeledi

CHP 37. Olağan İl Kongresi'nde mevcut il başkanı yeniden başkan seçildi.

Büyük Sinema ve Kültür Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede, divan başkanlığını CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu yaptı.

Kongrede, tek aday olan Yaşar, 118 delegenin oyunun tamamını alıp yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kaynak: AA
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