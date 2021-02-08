CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
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CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

08.02.2021 21:42 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:04

CHP'yi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'nin partiden ayrılmasına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi. Kılıçdaroğlu, "CHP, Muharrem İnce 2018'de aday olduğunda neredeyse şimdi de aynı yerde. Biz önümüze bakacağız" dedi.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı kurmayların Muharrem İnce'nin istifa açıklamasını gündeme getirmesi üzerine konuya değindi.

"BİZ ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, İnce'nin istifası ile ilgili "CHP, Muharrem İnce 2018'de aday olduğunda neredeyse şimdi de aynı yerde. Biz önümüze bakacağız. Bizim gündemimiz Türkiye'nin gündemi yani işsizlik, ekonomi ve eğitim" yorumunda bulundu.

CHP'Yİ VE KILIÇDAROĞLU'NU SERT BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Memleket Hareketi'ni başlatan CHP'li Muharrem İnce canlı yayında basın mensuplarının karşısına geçerek, "CHP artık bir tabeladan ibaret, yolumu ayırıyorum. Cumhur İttifak'ı ile de hiçbir şekilde işimiz olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Muharrem İnce sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu iktidardan da bu muhalefetten de ülkeye hayır gelmez. Atatürk'ün emaneti kalmadı, CHP bir tabeladan ibaret sadece. Atatürk'ün kurduğu CHP, ilkelerinden köklerinden uzaklaşmıştır. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, hala Cumhuriyetçiyim.

"YOLUMU AYIRIYORUM"

Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, milleti kucaklayamaz. Özgüveni olmayan, iddiası olmayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. CHP, Atatürk'ün kurduğu ideolojiden uzaklaşmıştır. Cefasını çekenler başka sefasını çekenler başka. Kimlerle yolumu ayırıyorum: ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atama getiren bu arkadaşlarla yolumu ayırıyorum. CHP aday yapmayınca gidip başka partiden aday olup sonra CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."

CHP'yi sert sözlerle eleştirip istifa eden Muharrem İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt

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