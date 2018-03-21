CHP Uşak Milletvekili Yalım Açıklaması

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, 60 bin Suriyeli göçmene cep telefonu, ankesörlü telefon ya da sabit telefonlardan konuşabilmeleri için değeri 950 bin lira olan ücretsiz kart dağıtılacağını ileri sürdü.

Yalım, düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların haklarını korumanın kendilerinin görevi olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımızın ödediği vergiler birilerine peşkeş çekiliyor." görüşünü savundu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının 7 Mart tarihinde Ankara'da ihale gerçekleştirdiğini belirten Yalım, "Kamplarda yaşayan Suriyelilere bir kart dağıtılacak. Suriyeliler cep telefonları, ankesörlü telefonlar ya da sabit telefonlardan bu kartlar sayesinde, 28 Avrupa ülkesi ve Avrupa dışındaki 15 ülkeyi ücretsiz arayabilecek. 60 bin Suriyeli aileye değeri 950 lira olan kartlar ücretsiz dağıtılacak." ifadesini kullandı.

Yalım, "Cep telefonu faturasını ödeyemediği için telefonu kesilen vatandaşlara sesleniyorum; sizler çalışın, verginizi ödeyin, ücretini ödeyemediğiniz zaman telefonunuz kesilsin. Ama Suriyeliler ücretsiz birçok ülkeyi arayabilsin. Suriyelilere bu kartı verdiniz, oldu olacak birer tane de akıllı telefon verin." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kartların ilk olarak 15 ilde dağıtılacağını da vurgulayan Yalım, mart ayında ülkedeki Suriyeli sayısının 75 bin arttığını öne sürdü.

Toplantıda, Van Erciş Devlet Hastanesinin fotoğraflarını gösteren Özkan Yalım, "Kulübeye benzeyen bir hastane. Bu hastane, 300 bin kişinin yaşadığı Erçiş ve çevresine hizmet veriyor. Buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz, bu sıkıntının giderilmesini istiyoruz." dedi.

CHP'li Yalım, Uşak Devlet Hastanesinde ultrason çektirmek isteyen hastaya 4 ay sonrasına, Diş Hastanesinde ise 3 ay sonrasına randevu verildiğini söyledi.