Chp, Tekirdağ'da Bir Belediye Daha Kaybetti

CHP elindeki bir belediyeyi de DSP'ye kaptırdı. Resmi olmayan sonuçlara göre Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde CHP ile yarışan DSP'nin adayı, sandıkların yüzde 100'ün açılmasıyla seçimi kazandı.

Daha önce Tekirdağ'da 12-0 yapan CHP, AK Parti'ye kaptırdığı 3 belediyenin yanı sıra bir belediyeyi de DSP'ye kaptırdı. Resmi olmayan sonuçlara göre Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde CHP ile kafa kafaya giden DSP'nin adayı Hikmet Ata, sandıkların yüzde 100'ün açılmasıyla seçimi kazandı. DSP adayı Hikmet Ata, 6 bin 297 oy alarak yüzde 37.03, CHP'nin adayı İbrahim Uyan 6 bin 109 oy alarak yüzde 35.93, AK Parti'nin adayı Mithat Soylu ise 4 bin 467 oy alarak yüzde 27.27 oranında kaldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA