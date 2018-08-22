CHP, SP ve DP'den MHP'ye bayram ziyareti

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi ve Demokrat Parti (DP), Kurban Bayramı dolayısıyla partiler arası bayramlaşma kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret etti.

Kurban Bayramı'nda partiler arası bayramlaşmalar kapsamında MHP'ye yapılan ziyaretler tamamlandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay ve Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Necmi Yıldırım MHP'ye yapılan ziyaretlerde misafirleri ağırladı. MHP'yi ilk ziyaret eden parti Demokratik Sol Parti olurken, ikinci parti AK Parti oldu. AK Parti'nin ardından MHP'yi Büyük Birlik Partisi ziyaret etti.

MHP'yi ziyaret eden son 3 parti ise CHP, SP ve DP oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu başkanlığındaki CHP heyetinde, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse yer aldı. SP Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın başkanlığındaki SP heyetinde, SP Genel İdari Kurul Üyesi Mustafa Kaya yer alırken, DP Genel Başkan Yardımcısı Ertan Küçükay başkanlığındaki DP heyetinde ise DP Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi Selami Genel ile DP Genel İdari Kurul Üyesi Gürhan Eryol bulundu.