CHP, Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün Karşısına Gürsel Tekin'i Çıkaracak

Şişli'den aday gösterilmeyeceğini öğrenen Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifa ederek Demokratik Sol Parti'ye geçti ve Şişli'den aday olacağını açıkladı. CHP, Mustafa Sarıgül'ün bu hamlesine karşılık olarak Gürsel Tekin'i vitrine çıkarmaya hazırlanıyor.

İSTİFA KRİZİ ÇIKTI

CHP'de 18 saat süren ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu istifaya sürükleyen Parti Meclisi toplantsının ardından ilginç gelişmeler yaşanıyor. Bilindiği üzere Canan Kaftancıoğlu kendi listesinin onaylanması üzerine istifa etmiş kısa bir süre sonra da istifasını geri çekmişti.

SARIGÜL PARTİ DEĞİŞTİRDİ

CHP'de bu gelişmeler yaşanırken CHP'nin Şişli adayı olmaya hazırlanan Mustafa Sarıgül başka bir ilçeden aday yapılmaya çalışıldığını söyleyerek partisinden istifa ettiği açıkladı. Sarıgül, bu açıklamanın ardından DSP ile sözleşti ve bugün parti rozetini takarak Şişli'den aday olacak.

GÜRSEL TEKİN VİTRİNE ÇIKACAK

CHP, Mustafa Sarıgül'ün bu hamlesine karşılık vermeye hazırlanıyor. 31 ilçe adayının belli olduğu İstanbul listesinde taşları yerinden oynatacak bir koz kullanmanın hazırlıkları yapılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "4 yıldır çalışıyorum ve İstanbul'a talibim" diyen Gürsel Tekin'i İstanbul'dan aday göstermese de Şişli'den aday göstermeye sıcak baktığı kulislerde konuşulmaya başlandı.

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

CHP, Şişli'de 3 dönem belediye başkanlığı yapan ve ardından 2014 yerel seçimlerinde İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında azımsanmayacak bir oy alan Mustafa Sarıgül'e karşı Gürsel tekin ile yarışa girmesine kesin gözüyle bakılıyor.