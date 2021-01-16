CHP PM üyesinin iddialarına AK Parti'den yanıt geldi
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CHP PM üyesinin iddialarına AK Parti'den yanıt geldi

16.01.2021 21:51 | Son Güncelleme: 16.01.2021 21:55
CHP PM üyesinin iddialarına AK Parti'den yanıt geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve bazı il yöneticilerinin Tepecik Hastanesi'nde aşı olduğunu ileri süren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) parti meclisi üyesi Devrim Barış Çelik'in iddialarıyla ilgili, AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından, "İl Başkanımız yeri ve...

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve bazı il yöneticilerinin Tepecik Hastanesi'nde aşı olduğunu ileri süren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) parti meclisi üyesi Devrim Barış Çelik'in iddialarıyla ilgili, AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından, "İl Başkanımız yeri ve zamanı geldiğinde İzmirlilere örnek olacak bu adımı, il başkanları ile birlikte atmak arzusundadır" açıklaması yapıldı.

CHP parti meclisi üyesi Devrim Barış Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve bazı il yöneticilerinin Tepecik Hastanesi'nde aşı olduğunu ileri sürdü. Çelik, "AK Parti İzmir İl Başkanı ve bir grup yöneticinin Tepecik Hastanesi'nde aşı oldukları söyleniyor. Bu haber doğru mu sayın İl Başkanı? Eğer doğruysa sormak isterim; sağlık çalışanı mısınız, 65 yaş üstü müsünüz? Yoksa siz de sırasını beklemeyen torpillilerden misiniz" ifadelerini kullandı.

'İL BAŞKANLARI İLE AŞI OLMAK İSTEDİĞİNİ BİZZAT İFADE ETMİŞ'

İddialar üzerine Ak Parti İzmir İl teşkilatının sosyal medya hesabından iddialara yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı CHP mensupları, İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli ve il yöneticilerimizin aşı olup olmadıklarını merak etmekte, ayrıcalıklı olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu sorulara yanıtımız şudur, İl Başkanımız Sayın Sürekli, kamuoyuna yaptığı bir açıklamasında, İzmir'deki siyasi partilerin il başkanları ile birlikte aşı olmak istediğini bizzat ifade etmiş ve bir çağrıda bulunmuştur. İfadesinin ve çağrısının arkasındadır. Yani, kendisi henüz aşı olmamıştır. İl Başkanımız, yeri ve zamanı geldiğinde İzmirlilere örnek olacak bu adımı, il başkanları ile birlikte atmak arzusundadır. Kimsenin şüphesi olmasın ki İl Sağlık Müdürlüğümüz, hiçbir zafiyete izin vermeksizin, aşılama planlamasını yapmıştır ve başarı ile uygulanmaktadır" ifadeleri yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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