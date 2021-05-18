CHP Ortaca'dan 'gıda desteği' ve 'danışmalık hizmeti'
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CHP Ortaca'dan 'gıda desteği' ve 'danışmalık hizmeti'

CHP Ortaca'dan 'gıda desteği' ve 'danışmalık hizmeti'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, pandemi döneminde vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla 'Gönüllü destek grubu' ve 'danışmanlık' hizmeti birimi oluşturduklarını açıkladı.

CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, pandemi döneminde vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla 'Gönüllü destek grubu' ve 'danışmanlık' hizmeti birimi oluşturduklarını açıkladı.

Tezcan, 1 yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınının her kesimi derinden etkilediğini söyledi.

Pandeminin ilk başladığı zamandan itibaren partili gönüllülerle CHP Ortaca İlçe Başkanlığında oluşturdukları 'Gönüllü destek grubu' ve 'danışmanlık' hizmeti ile yüzlerce ihtiyaç sahibine destek olmaya çalıştıklarını belirten İlçe Başkanı Tezcan; "Üzülerek görmekteyiz ki pandemi vatandaşlarımızı etkilemeye devam edecek. Biz de CHP Ortaca İlçe Başkanlığı olarak gıda kolisi yardımlarımıza devam edeceğiz. Pandemi sürecinde Ortacalı hemşerilerimize maske ve hijyen malzemesinin yanı sıra, ekonomik buhrandan dolayı büyük sıkıntı çeken partili partisiz ihtiyaç sahibi tüm hemşerilerimize bir nebze de olsa katkı sağlamak için gıda kolisi desteğinde bulunduk. 65 yaş ve üzeri kronik hastalıkları bulunan büyüklerimizin, market alışverişleri, gıda, temizlik, sağlık hizmetleri ve bizlerden talep ettikleri ihtiyaçları CHP Ortaca İlçe Başkanlığında oluşturduğumuz gönüllülerimizle gerçekleştirdik." dedi.

Tezcan açıklamasını şu sözlerle sürdürdü; "Pandemi sürecinde paylaştığımız iletişim telefonlarından veya partimize gelen birçok vatandaşımıza 'Gönüllü destek grubu' ve 'danışmanlık' hizmetleri ekibimizle Kaymakamlık ve diğer resmi kurumlardan alacakları izin ve işlemlerde yardımcı olduk. Bununla birlikte kısa çalışma ödenekleri ile mağdur olan vatandaşlarımıza mali müşavirlik danışmanlığında bulunduk. Bu çalışmalarımızda bizlere destek olan gönüllü partililerimize, Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yardım ve desteklerimize imkanlarımız ölçüsünde devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi her zaman halkımızın yanındayız." - MUĞLA

CHP Ortaca'dan 'gıda desteği' ve 'danışmalık hizmeti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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