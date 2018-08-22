CHP Örgütü Genel Merkezde Bayramlaştı

CHP'de Kurban Bayramı dolayısıyla örgütle bayramlaşma programı düzenlendi.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi başkanlığındaki heyet, siyasi partilerle bayramlaşma programının ardından, genel merkezin zemin katında toplanan partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma programında CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ile Yıldırım Kaya, Parti Meclisi üyesi ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de yer aldı. - ANKARA