CHP'nin Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı AK Parti'ye katıldı
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CHP'nin Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı AK Parti'ye katıldı

19.02.2021 22:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:38

AK Parti Tokat Gençlik Kolları kongresinde eski Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Gençlik Kolları Başkanı Kubilay Tahsin Alpay partisinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti. Alpay, "Bunun tek ve yegane sebebi terör örgütü sevicilerine kucak açan Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bu ülkede yeterliliği göstermediğini farkına vardım" dedi.

AK Parti'nin, Tokat Gençlik Kolları 6'ncı Olağan Kongresi Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Mevcut AK Parti Tokat Gençlik Kolları Başkanı Mesut Aktürk'ün tek listeyle girdiği kongreye AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcı Sümeyye Bozkurt, Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve partililer katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, CHP Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı Kubilay Tahsin Alpay partisinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti. Alpay'a parti rozetini, AK Parti Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcı Sümeyye Bozkurt taktı.

"DEVLETİMİ VE MİLLETİMİ SEVİYORUM"

İzmir Menemen'de canını feda eden Mustafa Fehmi Kubilay'ın adının hakkını vermek için AK Parti'ye geçtiğini söyleyen Alpay, "Bunun tek ve yegane sebebi terör örgütü sevicilerine kucak açan Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık bu ülkede yeterlilik göstermediğinin farkına vardım. ve bugün Sezgin Tanrıkulu'nun, Canan Kaftancıoğlu'nun, Pervin Buldan gibi isimlere yandaş olduklarını gördüğümden dolayı 11 yıllık lise komisyon başkanlığından İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na ve Gençlik Kolları Kurultay Delegeliği'ne kadar gelmiş olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip, AK Parti'ye geçtim. 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için Sayın Cumhurbaşkanımızın başta FETÖ olmak üzere PKK ve PYD'ye karşı verdiği mücadelede ona bir arkadaş, yol arkadaşı olmak için bugün AK Parti'ye geçiyorum. Devletimi ve milletimi seviyorum ve her zaman da onların yanında olacağım" dedi.

CHP'nin Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı AK Parti'ye katıldı
CHP'nin Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı AK Parti'ye katıldı
CHP'nin Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı AK Parti'ye katıldı
CHP'nin Tokat Gençlik Kolları eski Başkanı AK Parti'ye katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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