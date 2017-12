CHP'nin Gümüşhane 36.olağan İl Kongresi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gümüşhane İl Başkanlığının 36.olağan il kongresinde mevcut başkan Bedri Ağaç tek listeli seçimde yeniden başkan seçildi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin Divan Başkanlığına CHP Bayburt İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu getirildi.



74 delegenin katıldığı kongrede tüzük gereği, faaliyet raporu ile mali hesap raporu okunarak oylama yapıldı. Oy birliği ile kabul edilen faaliyet raporu ile mali raporun ardından CHP Parti Meclisi Üyesi İdris Akyüz, ülke gündemine dair değerlendirmede bulundu.



Akyüz, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerin ardından gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin büyük önem taşıdığını belirterek, seçimlerde her Cumhuriyet Halk Partiliye büyük görevler düştüğünü söyledi.



"Bizler hepimiz gelip geçiciyiz"



CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç da yaptığı konuşmada, bunun bir bayrak ve hizmet yarışı olduğunu belirterek, "Bizler hepimiz gelip geçiciyiz. Esas olan ilklerimiz ve çizgimizdir. Görevi devraldığımız dönemden bugüne elimizden geldiğince çalıştık, gayret ettik. Gitmediğimiz yer kalmadı. Kelkit ve Şiran ilçelerimizde partimize yakışır binaları satın aldık ve hizmete açtık" dedi.



Hiç gidilmemiş yerlere, köylere gittiklerini anlatan Ağaç, "Halkımızla doğrudan temas kurma ve sohbet etme fırsatımız oldu. Hedefimiz ilk yapılacak yerel seçimlerde, Gümüşhane merkezde ve en az iki ilçemizde Belediye başkanlığını, genel seçimlerde de ez an bir milletvekilliğini kazanmaktır" ifadelerini kullandı.



"İlk seçimlerde iktidarı devralacağız"



Ülkenin ve şehrin sorunlarını ortaya koyduklarını, çözüm önerilerinin açık ve net olduğunu vurgulayan Ağaç, şunları söyledi: "Halkın iktidarını kurmak, Atatürk'ün ortaya koyduğu ilke ve devrimlerin ışığında, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimizi yeniden bütün kurum ve kuralları ile imar etmektir. Bu kapsamda önümüzdeki yerel ve genel seçimler ülkemiz için hayati öneme sahiptir. Bu amaçla mücadele ediyoruz ve sonuna kadar da mücadele edeceğiz. İlk seçimlerde genelde ve yerelde inşallah iktidarı devralacağız."



Yapılan konuşmalardan sonra seçimlere geçildi. Oylama sonucunda mevcut Başkan Bedri Ağaç, yeniden CHP Gümüşhane İl Başkanlığı görevine seçilirken yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: "Hüseyin Ataç, Zeliha Ay, Ramazan Ayaz, Zümrüt Aytaç, Veysel Bıçakçı, Mahir Can, Belgin Çakır, Özgür Deniz Demir, İsmail Demirel, Serdar Eleman, Alpaslan Ilgaz, Mustafa Karaaslan, Arife Metintaş, Sevda Özener, Habil Palancı, Nejdet Saraç, Biricik Selma Saraçoğlu, Metin Selim Tungül, Saim Turan, Raif Yalçın." - GÜMÜŞHANE