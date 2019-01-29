CHP'nin Erzurum'da Aday Gösterdiği 2000 Doğumlu Genç İsim Dikkatleri Üzerine Topladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzurum Karaçoban Belediye Başkanı Adayı'nın 2000 doğumlu Bekir Yılan olduğu iddia edildi. Genç aday, sosyal medya paylaşımları ile iddiaları doğrularken dikkatleri de üzerine topladı.

"PARTİMİN BAYRAĞINI İMKANSIZLIKLARA RAĞMEN DALGALANDIRMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ortaokul mezunu olan Yılan'ın, Karaçoban İlçe Başkanı Hüsnü Yılan'ın oğlu olduğu da iddialar arasında yer alırken 19 yaşındaki isim sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar ile adından söz ettiriyor.

"BENİ ELEŞTİRECEĞİNİZE..."

Yaptığı son açıklamada kendisine yönelik eleştirilere cevap veren Bekir Yılan, "Ben parti sevdalısı bir genç olarak Erzurum Karaçoban'da partimin bayrağını tüm imkansızlıklara rağmen dalgalandırmaya çalışıyorum! Beni eleştireceğinize partimize Doğu Anadolu'da havlu attıran Zihniyeti eleştirin!" ifadelerini kullandı.