CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürdüğü iddiası
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CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürdüğü iddiası

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürdüğü iddiası
Haberler.com - Haberler | Politika

Araştırmacı Hilmi Daşdemir, geçtiğimiz günlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü iddia etmişti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak iddiaları yalanlarken, konuyla ilgili açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da gündemlerinde böyle bir şeyin olmadığını belirtti.

CHP'li kurmayların Kılıçdaroğlu'nun da bilgisi dahilinde eski bir AK Partiliye Cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürdüğü iddia edilmişti. Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi de "Bu isimlerden birinin geçmişte AK Parti'de önemli görevler üstlenmiş biri olduğu ifade ediliyor. Hemen aklınıza Abdullah Gül ya da Ali Babacan gelmesin. Onlar değil, daha yıpranmamış bir isim olduğu söyleniyor" ifadelerine yer vermişti.

CANLI YAYINDA "MEHMET ŞİMŞEK" İDDİASINI ORTAYA ATMIŞTI

Söz konusu iddialar gündem yaratırken CNN Türk canlı yayınında OPTİMAR Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP yönetiminin teklif götürdüğü kişinin Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olduğunu öne sürdü. Daşdemir'in iddiasına göre adaylık teklifi, bizzat Kılıçdaroğlu'nun en yakınlarından biri tarafından iletildi.

CHP SÖZCÜSÜ İDDİALARI YALANLADI

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak eski AKP'li Mehmet Şimşek'le görüştüğü iddialarına yanıt verdi. Öztrak şunları söyledi;

"İddianın ortaya atıldığı kanal CNN Türk. Bugün bu soruyu soran kanallar ise neredeyse havuz medyasının tamamı. Manzara açık. Yeni bir suni gündem harekatı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok."

KILIÇDAROĞLU DA YALANLADI

Siyaset kulislerini günlerdir çalkalayan iddiayla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da açıklama geldi. Cumhuriyet'ten ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu gündemlerinde böyle bir şeyin olmadığını belirterek söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldüğü iddiasını net bir dille yalanladı
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldüğü iddiasını net bir dille yalanladı
CHP'den 'Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü' iddiasına yanıt: Milletin asıl gündemini çalma çabası
CHP'den "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına yanıt: Milletin asıl gündemini çalma çabası
Doğruluk Kontrolü
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürdüğü iddiası
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Araştırmacı Hilmi Daşdemir, CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile görüştüğünü iddia etmişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak iddiaları yalanlarken, konuyla ilgili açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu da gündemlerinde böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

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CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürdüğü iddiası - Haberler
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