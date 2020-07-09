CHP'nin çoklu baro düzenlemesiyle ilgili yol haritası belli oldu
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CHP'nin çoklu baro düzenlemesiyle ilgili yol haritası belli oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, barolarla ilgili teklif yasalaşırsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesine başvuracağız" dedi.

09.07.2020 19:53 | Son Güncelleme: 09.07.2020 20:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanının katıldığı toplantı basın mensuplarına kapalı yapıldı.

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, verimli bir toplantı yaptıklarını ve belediyelerin çalışmalarına ilişkin yeni yöntemlerin ele alındığını söyledi.

Koronavirüs salgını sürecinde yapılan harcamalar nedeniyle belediye gelirlerinde belli düşüşler olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ama bunlar kesinlikle şu veya bu şekilde halka yansıtılmayacak. Burada belediye başkanlarımızın tasarrufları hangi alanlarda yaptıklarını, ihaleleri nasıl yaptıklarını, bir önceki iktidar dönemindeki belediye başkanının 100'e yaptığı ihaleyi belediye başkanlarımızın nasıl 25'e, 50'ye yaptıklarını bunlar örnekleriyle, belgeleriyle anlatıldı" diye konuştu.

"ÇOKLU BARO ÜNİTER YAPIYA İHANETTİR"

TBMM'de görüşülen "çoklu baro" düzenlemesine ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığı gün biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağız. Bu çoklu baro, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısına ihanettir. Üniter yapının kalbine sokulan bir hançerdir. Dolayısıyla buna izin verenler, bunu yasalaştıranlar, bunun yasalaşması için el kaldıranların tarihsel sorumluluğu vardır" yanıtını verdi.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul'u işgal eden güçlerin de "çoklu baro" istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Lozan'da da çoklu baro istemişlerdi. Şimdi bunun aynısını yapıyorlar. Dün de zaten iktidardaki partinin grup başkanvekili, 'terör örgütleri baro kurarlar', 'kurabilirler' diyor. Ne demek kurabilirler? Bunu da itiraf ediyorlar, 'evet bunlar olabilir' diyorlar. Biz, bu anlayışla bir devletin yönetilemeyeceğini, bir devletin bu anlayışla yönetildiğinde beka sorununun ortaya çıkabileceğini ve dolayısıyla toplumun kutuplaştırılması, ayrıştırılması, toplumun bölünmesi, Türkiye'nin geleceği açısından büyük bir risktir."

CHP'nin çoklu baro düzenlemesiyle ilgili yol haritası belli oldu
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