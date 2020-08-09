CHP'nin boykot kararını delen Muharrem İnce: Haftaya her şeyi açıklayacağım Cumhuriyet Halk Partisi'nin CNN Türk'e uyguladığı boykotu delerek bu kanala konuşan İnce, gelecek hafta konuşacağını söyledi.

Son günlerde yeni parti kuracağı iddialarıyla gündemde olan Muharrem İnce, partisi CHP'nin CNN Türk'e uyguladığı konuşmama boykotunu deldi ve verdiği röportajda "Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim, her şeyi açıklayacağım" diye konuştu.

Muharrem İnce, şunları söyledi:

"BİR SÜRÜ İFTİRALAR VAR"

"Ailemle birlikteyim, burası Ata toprağı zaten bizim için. Sırayla herkes çocuğuna devretmiş. İnşallah bende torunuma devredeceğim. Önümüzdeki hafta Ankara'ya gideceğim. Pek çok bir sürü iftiralar var. Önümüzdeki hafta her şeyi açıklayacağım. Kim hain kim bölücü herkes açıklamamda görecek. Hepsinden haberim var. Pek çok gerçek pek çok yalan var."