CHP'nin Başkan Adaylarına Coşkulu Karşılama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Soner Gökçe ve ilçe başkan adayları Malatya'da partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

CHP Parti Meclisinde adaylıkları açıklanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Soner Gökçe ile birlikte Akçadağ Belediye başkan adayı Mustafa Korkmaz, Arguvan Belediye başkan adayı Mehmet Kızıldaş, Doğanşehir belediye başkan adayı Mehmet Bayram, Doğanyol Belediye başkan adayı Gündüz Cengiz, Hekimhan Belediye başkan adayı Turan Karadağ, Kuluncak Belediye başkan adayı Mustafa Yıldız ve Yazıhan Belediye başkan adayı Niyazi Akıncı akşam saatlerinde Malatya'ya geldi.

Şehrin girişinde partililer tarafından davul-zurna ile coşkuyla karşılanan başkan adayları daha sonra araç konvoyu ile birlikte Malatya'da şehir turu yaptı.

Parti önünde toplanan kalabalığa konuşan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, "13 İlçemizin 8'i ile Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklamış bulunuyoruz. Bazı ilçelerde önseçim, bazı ilçelerde anketler ve alan taramaları ile Belediye Başkan Adaylarımızı belirledik. 31 Mart akşamı tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da çok büyük başarıya imza atacağız. Bahar, CHP'nin yerel yönetim rüzgarı ile gelecek. Sosyal demokrat belediyeciliğin farklılıklarını çok daha fazla belediye de halkımıza yaşatacağız. Malatya'da iki olan belediye sayımızı katlayacağız" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe ise burada yaptığı açıklamada, kendisini bu görev için aday gösteren CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, "Başta genel başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'na, bu noktada bize ses veren Genel Başkan Yardıcımız Veli Ağbaba'ya ve İl başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Mevcut Büyükşehir Belediyesi yönetimini de eleştiren Gökçe, "Hizmet etmediler, Malatya'ya hizmet etmişler gibi, ulaşıma çözüm bulmuşlar gibi var olan yeşil alanları ortadan kaldırdılar, binalar diktiler. Bana yaptıkları bir hizmeti göstersinler? Ama göstere bildikleri bir hizmet yok. Cumhuriyet Halk Partisi herkesin partisi olacak, Soner Gökçe herkesin adayı olacak, herkese eşit davranacağım" diye konuştu. - MALATYA