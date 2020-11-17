CHP Nevşehir milletvekili Sarıaslan, korona virüse yakalandı
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CHP Nevşehir milletvekili Sarıaslan, korona virüse yakalandı

17.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:46
CHP Nevşehir milletvekili Sarıaslan, korona virüse yakalandı

CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

CHP Nevşehir milletvekili Faruk Sarıaslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vücut kırgınlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurdum. Burada yapılan Covid-19 testimin negatif çıkmasına rağmen çekilen tomografi sonucunda Covit-19 bulgularına rastlandı. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Bir süreliğine Nevşehir 'den ve halkımızdan uzak kalacağım" sözlerini paylaştı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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