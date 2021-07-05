CHP Milletvekili Levent Gök, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

CHP Milletvekili Levent Gök, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını değerlendirdi

CHP Milletvekili Levent Gök, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını değerlendirdi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını içeren kanunu Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını içeren kanunu Anayasa Mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

Gök, partisinin Kırıkkale il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP olarak Kırıkkale'de vatandaşlarla büyük bir miting yaptıklarını ve TBMM'de kurulan komisyonda önemli konuşmalar yaparak konuyu gündeme getirdiklerini ifade etti.

Çıkarılan kanunla ilgili halkı bilinçlendirmeye ve aydınlatmaya çalıştıklarını anlatan Gök, "Türkiye gündemine giren bu konuyu kamuoyuna yeteri ağırlıkta taşıdık. Bu her yerden görüldü. Çıkarılan bu kanunla ilgili neler yaşanacağını biliyoruz. Biz çıkarılan bu kanunu parti olarak Anayasa Mahkemesine taşıyacağız." dedi.

Toplantıya, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ ve partililer katıldı.

CHP Milletvekili Levent Gök, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şeyma Subaşı İbrahim Selim Yiğit Marcus Aral
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
CHP Milletvekili Levent Gök, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi kurulmasını değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 16:46:13. #1.14#

title