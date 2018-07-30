CHP Milletvekili Bircan, Beyin Kanaması Geçirdi (2)

ANKARA'YA SEVK EDİLECEK

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, kurultay çalışmaları için bulunduğu Iğdır'da beyin kanaması geçirip, ameliyat edilmesi üzerine Grup Başkanvekili Engin Altay, kente geldi. Iğdır Valisi Vekili Kemal Duru ve Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Raşit İlhan ile görüşen CHP'li Altay, yoğun bakım ünitesinde geçerek, ameliyata giren beyin cerrahi uzmanlarından da Bircan'ın sağlık durumuyla bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altay, "Sayın Vali Vekili'mize, Başhekim'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Genel Başkan'ımız bizi buraya gönderdi. Milletvekilimize gereken müdahaleyi doktorlarımız yapmışlar. Kanaması yok. Şu anda uyutuluyor. Durumu iyi görülüyor. Uçak ambulansla Ankara İbni Sina Hastanesi'ne sevk edilerek, orada tedavisi yapılacak. Sağlık Bakanı'mıza ve herkese teşekkür ediyorum. Tıbbın yapacağı bütün müdahaleler yapılmıştır. Doktorlarımız, sevk edilmesini uygun görmüştür. İnşallah milletvekilimiz, bu hastalığı atlatacaktır" diye konuştu.

'KANAMA DURDURULDU'

Başhekim Raşit İlhan ise "Milletvekilimiz, saat 11.00 gibi hastaneye getirildi ve anında müdahale edilerek, ameliyata alındı. Beyin kanaması teşhisi konuldu. Doktorlarımız kanamayı durdurdu. Kanamalı bölgeyi boşalttık. İbni Sina Hastanesi'ne sevk edeceğiz. İnşallah iyileşerek, aramıza dönecektir" dedi.