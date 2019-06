CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Açıklaması

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "İleride Akkuyu'da reaktör patlarsa bedelini yapanlar değil maalesef yananlar ödeyecek. Bu projeyi durdurun ki ileride bir gün birileri yaşanan facianın dizisini çekmesin ve Mersin, Çernobil olmasın." dedi.

Antmen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 6 Nisan 2019 tarihinde Mersin-Akkuyu'da nükleer santralde reaktörün oturacağı temelin iki kere çatladığını belirtti.

Nükleer santralin çalışmaya başladığında yeni bir çatlağın olmayacağının, herhangi bir kazanın yaşanmayacağının garantisinin asla verilemediğini ifade eden Antmen, "Dünya'da örneğin daha önce Çernobil'de, Fukuşima'da nükleer kazalar yaşanmış, bu bölgelerde bütün doğa, canlılık yok olmuş, insanlar yaşamını yitirmiştir. Uzun yıllar geçmesine rağmen bu bölgelerde halen yaşam oluşamamaktadır. Mersin Akkuyu'da santral inşaatında yaşanan çatlak geleceğimizde, bölgemizde ve ülkemizde de çatlak oluşturmaktadır." diye konuştu.

"Yarın yaşanacak bir kazada cenneti cehenneme çevirmemek için bir an önce bu proje durdurulmalıdır." ifadesini kullanan Antmen, "bütün gelişmiş ülkelerin nükleerden vazgeçtiğini; Türkiye'nin imkanı olmasına rağmen yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak yerine sanayi ülkelerinin ellerindeki eskimiş nükleer teknolojileri satın aldığını" öne sürdü. Antmen, şöyle devam etti:

"Santralde oluşabilecek herhangi bir sızıntı veya patlama sonucunda 100 bin kilometrekareden fazla alanı etkileyebilecek ve gerektiğinde silah olarak kullanılabilecek bir tesisi tamamen yabancıların eline bırakmış durumdayız. Akkuyu Nükleer Santrali, Akdeniz'in ekosistemini bozacak; tarımını, turizmini, insan sağlığını, yaşamı tehdit edecek düzeyde etkileyecektir. Ayrıca bölgemiz nükleer atık deposuna dönüştürecektir.

Almanya şu an Türkiye'nin iki katı daha fazla enerji üretip kullanmasına rağmen, 2022'de mevcut nükleer santrallerin tümünü kapatmayı hedefliyor.

Şu aralar, çok popüler bir dizi var. Çernobil'de yaşanan nükleer felaketi anlatıyor. Dönemin iktidarına ve sorumlularına dizi içinde yer vermiş. Peki Allah korusun, yıllar sonra da Mersin Akkuyu'da yaşanabilecek bir nükleer felaket sonrası bu defa da Akkuyu diye bir dizi yapılır mı? Gelecek kuşaklar cennet Mersin'i canlı canlı görmek yerine, dizilerde nasıl cehenneme döndüğünü mü izleyecek? Çünkü ileride Akkuyu'da reaktör patlarsa bedelini yapanlar değil maalesef yananlar ödeyecek. Bu projeyi durdurun ki ileride bir gün birileri yaşanan facianın dizisini çekmesin ve Mersin, Çernobil olmasın."

Kaynak: AA