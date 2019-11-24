CHP Melikgazi İlçe Başkanlığının delege seçimi

24.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:44

Kayseri'de CHP Melikgazi İlçe Başkanlığının delege seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Alpaslan Mahallesinde bir alışveriş merkezindeki düğün salonunda gerçekleştirilen seçimlerde 2300 üye, kurulan sandıklarda oy kullanıyor.

Saat 16.00'ya kadar sürecek oy kullanma işlemi sonunda 400 delege belirlenecek.

Seçimlerde CHP Milletvekilleri Çetin Arık, Ednan Arslan, Ensar Aytekin, Abdurrahman Tutdere, Bekir Başevirgen, Ahmet Önal ve Ulaş Karasu ile İl Başkanı Ümit Özer de hazır bulundu.

Kaynak: AA