Chp, Meclis Başkan Adaylığı Başvurusunu Yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Meclis Başkan adaylığı için başvurusunu yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, TBMM Meclis Başkan adaylığı için CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Engin Özkoç birlikte gelerek başvuru yaptı. Altay, Meclisin bazı haklarını kaybettiğini iddia ederek, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin sembolik, şekilsel, işlevsel olmayan yapıdan kurulması lazım. Gerçek anlamda yasama organı olması lazım, bütçe hakkını kullanabilmesi lazım ve yürütmeyi katı bir şekilde denetleyebilmesi lazım. Son kararname ile Türkiye Büyük Millet Meclisinde bulunan milli sarayların ve eklentilerinin bir kararname ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması, Meclisin manevi şahsiyetine darbedir. Dolmabahçe Sarayı, Birinci Meclis dahil İstanbul'daki saraylar, köşklerin Meclise verilmiş olması egemenliğin saltanattan halka inmesi demekken, bir kararname ile Meclisin manevi gücü elinden alındı" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ise, Türkiye'nin sorunlarının çözüleceği yerin Meclis olduğunu belirterek, "Türkiye'nin insan hakları, dış politika, ekonomi, toplumsal barış sorunu var. Bunların hepsinin çözümünde yasamanın çok büyük temel görevleri var. Yasamayı yok sayarak Türkiye'nin meselelerinin önünü açamayız. Denge, denetimi yok kabul ederek Türkiye'nin önünü açamayız. Bunu yapacak yer Türkiye Büyük Millet Meclisidir" dedi.

Parlamentonun güçlü bir geçmişi olduğunu söyleyen Toprak, "Bu parlamentonun itibarını tekrar sağlamak zorundayız. Bu parlamentoyu gölge altında bırakmamalıyız. Hiçbir parti ayırımını yapmayacağız. Türkiye'nin uluslararası alanda itibarını sağlayacak yer burasıdır. Bir ülkenin Meclisi güçlüyse o ülke güçlüdür" şeklinde konuştu. - ANKARA