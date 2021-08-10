"CHP'lileri asmak şart" diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı
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"CHP'lileri asmak şart" diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı

'CHP'lileri asmak şart' diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

Orman yangınlarıyla ilgili, "Bu sefer ciğerlerimizi hedef alan politikalar peşinde. Bunları asmak şart" ifadelerini kullanan Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın yardımcısı Navi Çokan, orman yangınlarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle büyük tepki aldı. Çokan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni "zorba" olarak değerlendirerek, "Bunları asmak şart" dedi. Çokan'ın açıklamalarına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

DAHA SONRA MESAJINI DEĞİŞTİRDİ

Çokan, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık ve CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayrettin Cidir başta olmak üzere gelen çok sert tepkiler tepkiler üzerine mesajını, "Ciğerlerimizi (Ormanlarımızı) hedef alan politikalar peşinde olanlara idam yasası şart" şeklinde değiştirdi. Ancak, CHP Milletvekili Aziz Aydınlık ve İl Başkanı Hayrettin Cidir'in de aralarında bulunduğu bir grup önce suç duyurusunda bulunup, ardından devlet memuru olan Navi Çokan hakkında gerekenin yapılması isteminde bulunmuştu.

YARDIMCILIK GÖREVİNDEN ALINDI

Gelen sert tepkiler üzerine Belediyeden açıklama geldi. Akçakale Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kamuoyu gündeminde yer alan belediye personelimizin talihsiz beyanatı ile ilgili konu adli makamlara intikal etmiştir. Soruşturmanın selameti için personelimizibaşkan yardımcılığı görevinden almış bulunmaktayız. Konu ile ilgili olarak adli makamların kararı beklenmektedir. Nefret ve ırkçılık söylemini kim söylerse söylesin tasvip etmemiz mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

'CHP'lileri asmak şart' diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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"CHP'lileri asmak şart" diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı - Haberler
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