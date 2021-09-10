CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2023 seçimi mesajı: Allah'ın izniyle iktidar olacağız - Haberler
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2023 seçimi mesajı: Allah'ın izniyle iktidar olacağız

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de partisinin yönetimindeki Konak Belediyesi'nin açılışına katıldı. Konuşmasında 2023 seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında yapacağız bunu" dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, "Allah'ın izniyle göreceksiniz iktidar olacağız" ifadelerini de kullandı.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi tarafından yapılan 13 sosyal tesisin Konak Engelsiz Yaşam Köyü'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. CHP lideri burada yaptığı konuşmada 2023 seçimleriyle ilgili de mesaj verdi. 2023'te zafer kazanacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında yapacağız bunu" dedi.

"CHP'Lİ, İYİ PARTİLİ, SAADETLİ BELEDİYELERE TEŞEKKÜR ETSİNLER"

Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidar sahipleri oturup kalksınlar CHP'li, İYİ Partili, Saadet Partili belediyelere teşekkür etsinler" diyerek, "Eğer bizim belediyelerimiz olmasaydı emin olun Türkiye çok daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalırdı" ifadelerini kullandı.

"ALLAH'IN İZNİYLE GÖRECEKSİNİZ Kİ İKTİDAR OLACAĞIZ"

Engelli memur atamalarıyla ilgili de konuşan CHP lideri, "Bugün Kahramanmaraş'ta bir konuşma yapıyor beyefendi. Yine ana tema doğal olarak benim. Bay Kemal onun ana teması. Onu fazla ciddiye almamamız lazım. Ciddiye alınacak bir kişi engellilerin kadrolarını boş bırakmayan kişidir. 60 bin engelli kadrosu boş bekliyor boş. Kardeşim sen benimle uğraşacağına engellilerin boş kadroları var, atasana oraya. Kura çek ata. Engel mi var buna, engel yok. O kişiler ülkeyi yönetme konusunda kısır bir anlayışa sahipler. Ama Allah'ın izniyle göreceksiniz iktidar olacağız" diye konuştu.

"MUSTAFA KEMAL VE ARKADAŞLARINA ARMAĞAN OLACAK"

Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında herkesin yaşam tarzına saygı göstereceklerini kaydederek, "Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında yapacağız bunu. Bu da bizim Mustafa Kemal ve arkadaşlarına vereceğimiz en güzel armağan olacak" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2023 seçimi mesajı: Allah'ın izniyle iktidar olacağız
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2023 seçimi mesajı: Allah'ın izniyle iktidar olacağız - Haberler
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