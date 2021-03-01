CHP lideri Kılıçdaroğlu gelmedi, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
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CHP lideri Kılıçdaroğlu gelmedi, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

01.03.2021 13:46 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:51

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 546 gündür evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "Ağabeyim ortaklarından izin alamadığı için anneleri ziyaret etmedi." dedi. Elinde taşıdığı "Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum" yazılı döviz ise dikkat çekti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül 2019'dan beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Çadırdaki ailelerle görüşen Kılıçdaroğlu, annelere yanlarında olduğu mesajını verdi.

"DEMİRTAŞ İÇİN YÜRÜYECEĞİNE DİYARBAKIR'A YÜRÜSÜN"

Ağabeyinin evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etmesi gerektiğini kaydeden Celal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den izin almadığı için anneleri ziyarete gelmediğini iddia etti. Celal Kılıçdaroğlu, "Buradaki CHP'nin il başkanı, ilçe başkanları gelmedi. Niçin gelmiyor? Selahattin Demirtaş için, Ankara'dan İstanbul'a yürüyeceğine, Ankara'dan Diyarbakır'a yürüsün. Buradaki anneleri hepiniz görüyorsunuz. Kemal ağabeyim gelmesi gerekirken, CHP Genel Başkanı olarak Kemal ağabeyim gelmiyor. Neden gelmiyor? Ben çok şaşkın bir haldeyim. Bu insanlar, anneler çocuklarını bekliyor. Artık annelerin yüzünü güldürelim. HDP başkanlarına buradan sesleniyorum, dağdaki masum çocukları serbest bırakın.

"AĞABEYİM DOSTLARIM DEDİĞİ HDP'YE BAĞLI KALDI"

Anneler Günü'nde anneler bir gülle seviniyor, çocuklarımız da bir güldür, annelerine teslim edin. Ağabeyim de dostlarım dediği HDP'ye bağlı kaldı. Bunlara bağlı kaldığı sürece bu anneleri görmezden geldiler. Bu anneler ne para istiyor, ne pul istiyor, sadece evlat istiyor, evlat. Bir HDP'linin taciz olayında milletvekilliği düşüyorsa, CHP'nin il ve ilçe başkanları taciz olayında mahkum oluyorsa niçin tutuklanmıyor, niçin ceza almıyor? Buradan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da soruyorum, bir el atsınlar. Bu taciz olaylarından da vazgeçelim. CHP'lilerin yaptığı hırsızlık, fuhuş ne ararsan bunlarda var. Rüşvet olayları ne ararsan bunlar da var" diye konuştu. Celal Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu gelmedi, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu gelmedi, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu evlat nöbetindeki aileleri ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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