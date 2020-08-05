CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'dan ayrıldı
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'dan ayrıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay yorgunluğunu atmak ve bayram tatili için geldiği Antalya'dan bu sabah ayrılarak İstanbul'a gitti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'dan ayrıldı
05.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay yorgunluğunu atmak ve bayram tatili için geldiği Antalya'dan bu sabah ayrılarak İstanbul'a gitti.

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı'nda, tek aday olarak girdiği seçimde 1251 delegenin oyunu alarak, 6'ncı kez genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, hem kurultay yorgunluğunu atmak hem de Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Antalya'ya geldi. Otelde tatilini geçiren Kılıçdaroğlu, bugün Fraport- TAV Antalya Havalimanı'ndan İstanbul'a uçtu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, Kılıçdaroğlu'nu havalimanında uğurladı.


Kaynak: DHA

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