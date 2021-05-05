CHP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "vatana ihanet" sözlerine siyasilerden tepki yağdı
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CHP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "vatana ihanet" sözlerine siyasilerden tepki yağdı

CHP'li vekilin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'vatana ihanet' sözlerine siyasilerden tepki yağdı
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Twitter'da "Sizi seçimle indirdikten sonra vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım" paylaşımı siyasileri ayağa kaldırdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a kadar birçok isim söz konusu ifadelere karşı tepkilerini gösterdi.

Dün Twitter hesabından bir paylaşım yapan CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, siyasi gündemin odağı oldu. Erdoğdu'nun"Sayın Erdoğan, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım… Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım…" ifadelerine yer vermesi birçok isim tarafından tepkiyle karşılandı.

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