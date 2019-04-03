CHP'li Vekil, "Anlık YSK Bilgisi" Deyip İmamoğlu ve Yıldırım'ın Son Oy Sayılarını Paylaştı

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sosyal medya hesabından, YSK verisine göre, İstanbul'daki seçimde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy sayısını ve oranını paylaştı.

"İMAMOĞLU, 20 BİN 689 OY ÖNDE"

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Şeker, Twitter hesabından, YSK'nın İstanbul sonuçlarına ilişkin son verilerini paylaştı. Şeker, İmamoğlu'nun ve Yıldırım'ın son oy sayıları ve oranlarını gösteren bir görsel de paylaşarak şöyle yazdı: "Anlık YSK bilgisine göre İmamoğlu 20.689 oy önde. AK Parti hala fark 20 binin altına düştü diye açıklama yapıyor."

İşte Şeker'in o paylaşımı;

AK PARTİLİ YAVUZ: FARK ERİDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul'un bazı ilçelerde başlanan oy sayım işleminin tedbiren durdurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maddi hatalar çok fazla az buz değil. Bu belki tarihin, belki bugüne kadar olan sürecin en şaibeli seçimine dönüşüyor adeta. İstanbul seçimleri açısından bunu söylüyorum. Dedik ki gelin bu şaibeli süreci ortadan kaldıralım ve herkesin huzurunda gerekirse bu sayımları yapalım ama nedense Cumhuriyet Halk Partisi bizim bu çağrımıza kulak vermek yerine, çünkü bu kadar usulsüzlük varsa, bu kadar şaibe varsa, bu kadar suistimal varsa, bu kadar maddi hata varsa elbette bizim en tabii hakkımızdır ki biz itiraz edelim ve yeniden oyları saydırtalım. Çok anlaşılır bir şey, fark çok az. İstanbul'daki toplam seçim sayısını dikkate aldığımızda gerçekten fark çok az ve o fark da gittikçe eridi."