CHP'li Ünsal, intihar vakalarının önlenmesi için destek hatları oluşturulmasını önerdi

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, intihar vakalarına karşı toplumsal bilincin önemine işaret ederek "İntiharları önlemek için yaygın destek hatlarının oluşturulması, kamunun bu konuya bütçe ayırması çok önemli. Unutmayalım ki intihar önlenebilir bir durumdur.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, intihar vakalarına karşı toplumsal bilincin önemine işaret ederek "İntiharları önlemek için yaygın destek hatlarının oluşturulması, kamunun bu konuya bütçe ayırması çok önemli. Unutmayalım ki intihar önlenebilir bir durumdur." dedi.

Ünsal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, intihar vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son zamanlarda artan intihar olaylarının temelinde, toplumsal ve siyasal çöküşten kaynaklı kuralsızlık yattığını savunan Ünsal, çok hassas ve kritik olan bu konunun çok dikkatli ele alınması gerektiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yılda 800 binden fazla intihar yaşandığını, bunun 40 saniyede 1 kişinin intiharı anlamına geldiğini aktaran Ünsal, 15-24 yaş grubunda ölüm nedenleri arasında intiharın 2. sırada, 25-44 yaş grubunda ise 3. sırada geldiğini ifade etti.

Ünsal, Türkiye'de intihar sayılarının giderek rahatsız edici boyuta eriştiğini, bu yılın ilk 2 ayında 95 intihar vakası görüldüğünü dile getirerek "2002-2019 arasında yaklaşık 53 bin 500 intihar vakası var. Bunlar arasında kesin olarak geçinemediği için yaşamına son verdiği tespit edilen intihar vakaları 4 bin 801. Pandemi sonrası intihar eğilimi nedeniyle psikolojik yardım alanların sayısı ülkemizde önceki dönemlere göre 3 kat arttı." diye konuştu.

Bu hassas konuda medyaya, tüm ilgili kişi ve kurumlara büyük görev düştüğüne işaret eden Ünsal, bu eğilimde olan vatandaşların umutlarının canlı tutulması gerektiğini söyledi. Ünsal, "Hiç kimse, bir çıkar yolu olmadığını düşünmemeli ve yardım alabileceği kanalların olduğunu bilmeli ki intihardan vazgeçsin." dedi.

Engel olunamayan intiharların istisna olduğunu, tamamına yakınının önlenebileceğini vurgulayan Ünsal, bu konuda profesyonel destek almanın önemine dikkati çekti. Ünsal, internet ve telefon kanalıyla üniversite ve devlet hastanelerinde, belediyelerde, dayanışma merkezlerinde bu yardımlara ulaşılabildiğini anlattı.

Ünsal, intihar vakalarına karşı toplumsal bilincin çok önemli olduğunu kaydederek "İntiharları önlemek için yaygın destek hatlarının oluşturulması, özellikle aile hekimlerinin ve öğretmenlerin bu konuda bilgilendirilmesi önemli. Kamunun bu konuya bütçe ayırması çok önemli. Unutmayalım ki intihar önlenebilir bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk