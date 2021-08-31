CHP'li Ünsal: "Cari açıkta dünyanın en kötü üç ülkesinden biriyiz"
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CHP'li Ünsal: "Cari açıkta dünyanın en kötü üç ülkesinden biriyiz"

CHP'li Ünsal: 'Cari açıkta dünyanın en kötü üç ülkesinden biriyiz'
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Türkiye'nin cari açıkta dünyanın en kötü üç ülkesinden birisi olduğunu söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Türkiye'nin cari açıkta dünyanın en kötü üç ülkesinden birisi olduğunu söyledi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de gündemin çok yoğun olduğunu ve her an değiştiğini ifade etti.

Merkez Bankası rezervlerine değinen Ünsal, "13 Ağustos'ta resmi rakam eksi 41,3 milyar. Malazgirt'te Erdoğan, 'Merkez Bankası rezervimiz 115 milyar olacak' dedi. Ortada bir yalan var ama Merkez Bankasının resmi rakamları mı yalan Tayyip Erdoğan mı yalan söylüyor onu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Biz biliyoruz ki Merkez Bankasının belgeleri, resmi belgedir ve doğrudur. Tayyip Erdoğan burada doğru söylemiyor." diye konuştu.

Ünsal, 30 milyar dolar cari açık olduğunu savunarak, "Cari açıkta dünyanın en kötü üç ülkesinden biriyiz." dedi.

Zafer Havalimanı için yılda 1 milyon 300 bin yolcu garantisi verildiğini belirten Ünsal, "1 milyon 300 bin yolcu garantisine karşılık sadece 7 bin yolcu bulmuşlar. Neredeyse yüzde 1'i. Bu havalimanı bir yolsuzluk anıtıdır." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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