CHP'li Tüzün 630 İmza Myk Değişikliği İçin Değil Kurultay Yapılsın Diye Verildi

CHP'li Tüzün 630 imza MYK değişikliği için değil kurultay yapılsın diye verildi

CHP'li Tüzün: 630 imza MYK değişikliği için değil kurultay yapılsın diye verildi (1)

CHP'li Yaşar Tüzün, kurultay tartışmalarına ilişkin, "630 imza MYK değişikliği için değil kurultay yapılsın diye verildi. CHP'nin tabanı, yüzde 60'ı değişim, kurultay istemektedir. 15 milyon oy almış bir arkadaşımızın bundan sonraki kaderi 15 kişi tarafından belirlenemez" dedi.