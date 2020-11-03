CHP'li Tuncay Özkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Özkan depremden sonra İzmir'de deprem bölgesini ziyaret etmişti.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Özkan, temasta bulunduğu kişilerin test yapmasını da istedi.

Tuncay Özkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada:

"Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Son günlerde Temaslı olduğum kimselerin önlem almasını, test yaptırmasını önemle rica ederim. Sağlıcakla kalın."

DEPREM BÖLGESİ İZMİR'E GİTMİŞTİ

Öte yandan Tuncay Özkan, geçtiğimiz cuma günü İzmir'deki depremde can ve mal kayıplarının yaşandığı Bayraklı'yı ziyaret etmişti. Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuş, depremzedelerle bir araya gelmişti.