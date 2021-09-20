CHP'li Tezcan'dan canlı yayına damga vuran gaf: En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, canlı yayına damga vuran bir gafa imza attı. Tezcan'ın tartışmaların hararetlendiği sırada "En başarılı belediyeler Cumhur İttifakı'nda" demesi, salondakileri kahkahaya boğdu.
Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Haber türk'te Kübra Par'la yayınlanan Açık ve Net programının konuğu oldu. Programa Tezcan'ın yanı sıra Cem Küçük, Selami Kuran, Elfin Tataroğlu, Gürkan Zengin de katıldı.
"EN BAŞARILI BELEDİYELER CUMHUR İTTİFAKI'NDA"
Seçim tartışmalarının yaşandığı sırada tansiyonun yükselmesiyle birlikte söz alan Chp'li Tezcan'ın gafı, yayına damga vurdu. Tezcan, tartışmanın hararetlendiği sırada "En başarılı belediye başkanları Cumhur İttifakı'nda" ifadelerini kullandı.
STÜDYODAKİLER KAHKAHAYA BOĞULDU
Tezcan'ın bu gafı, stüdyodakiler tarafından da kısa sürede fark edildi. Gaftan sonra gülüşmeler yaşanırken, CHP'li Tezcan ittifaklar konusundaki karışıklığı gidererek, konuşmasına devam etti.
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